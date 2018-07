Nicusor Dan: Statul va pierde o multime de bani daca legea off-shore e votata pe repede inainte

Proiectul de lege off-shore, in forma adoptata de senatori, le ofera companiilor care urmeaza sa exploateze gaze off-shore (pe mare) o serie de avantaje pe care societatile de exploatare on-shore (pe mal) nu le au.Mai exact, articolul 18 prevede ca exploatatorii off-shore vor da la stat doar redevente, al caror cuantum e stabilit in baza Legii petrolului 238/2004. Valoarea acestor redevente poate ajunge la cel mult 13% din valoarea de vanzare a gazelor extrase. In schimb, companiile off-shore sunt scutite de plata unui impozit consistent, in valoare de pana la 80% din valoare de vanzare a gazului, pe care exploatatorii on-shore sunt obligati sa il plateasca, in baza prevederilor OG 7/2013.Nicusor Dan sustine ca aceasta scutire nejustificata de impozite pentru companiile de exploatare off-shore va pagubi statul roman.Mai exact, in conditiile votate de senatori, potrivit unor studii efectuate de Deloitte, Romania ar castiga 9,4 miliarde de dolari, in vreme ce companiile s-ar alege cu 20,2 miliarde de dolari. Asta ar insemna ca exploatatorii s-ar alege cu 68% din profitul obtinut de pe urma exploatarii gazelor din Marea Neagra, in vreme ce statului i-ar ramane doar 32%.Or, mai informeaza Nicusor Dan, Norvegia ramane cu 78% din valoarea gazelor exploatate de pe teritoriul sau. Asta inseamna ca, de fapt, castiga de 2,4 ori mai mult de pe urma gazelor sale decat Romania. In acelasi mod, Marea Britanie ramane cu 59% din valoarea gazelor exploatate de pe teritoriul sau, iar Olanda, cu 50%.In plus, mai spune deputatul USR, Noua Zeelanda estimeaza ca va castiga 21,8 miliarde de dolari de pe urma exploatarii unui zacamant de gaze de volum similar cu cel din Marea Neagra. Or, in aceste conditii, ar trebui macar sa vedem de ce un stat se asteapta sa castige de mai bine de doua ori mai mult decat noi, din exploatarea unor resurse comparabile de gaz."Este inadmisibil si iresponsabil ca nici la momentul semnarii acordurilor petroliere, nici la momentul dezbaterii legii in Parlament, Executivul nu are un studiu privind nivelurile de taxe si redevente percepute pentru exploatarile offshore in tarile care sunt in situatie similara ...citeste mai departe despre " Nicusor Dan: Statul va pierde o multime de bani daca legea off-shore e votata pe repede inainte " pe Ziare.com