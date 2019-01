O taxa impusa de Cabinetul Dancila risca sa ne majoreze facturile la curent cu pana la 15%

Pe 21 decembrie, Cabinetul Dancila a plafonat, prin ordonandata de urgenta, atat pretul gazelor produse in Romania, cat si pe cel al energiei electrice. La acel moment, Darius Valcov sustinea ca statul a luat masurile pentru a se asigura ca facturile la gaze si curent electric ale omului de rand nu vor mai creste.Totusi, recunostea Valcov, daca societatile energetice vor vinde la preturi plafonate - adica mult sub nivelul celor de acum - vor avea incasari reduse si, in consecinta, vor da la stat taxe si dividende mai mici. Per total, statul ar urma sa piarda intre 1,5 si 2 miliarde de lei pe an in urma plafonarii preturilor la gaze si la electricitate.In consecinta, pentru ca bugetul sa se poata indestula, Cabinetul Dancila a decis sa le puna tuturor companiilor din energie o taxa noua, in cuantum de 2% din cifra de afaceri. Acest bir sa va aplica chiar si retroactiv. Cu alte cuvinte, societatile vor fi obligate sa il achite si pentru cifra de afaceri din 2018, cu toate ca el a fost introdus abia la finalul anului trecut, iar intreprinzatorii nu aveau cand sa prevada in bugete bani pentru a-l achita.In plus, sumele pe care companiile din domeniul Energiei ar urma sa le plateasca nu sunt deloc mici. Ziare.com a incercat sa afle cat ar urma sa dea la stat - sub forma taxei de 2% din cifra de afaceri - cateva companii din energie.Cum datele privind executia bugetara pe anul 2018 sunt inca provizorii, am incercat sa facem o simulare cu cifrele de afaceri inregistrate in 2017.Asa am aflat ca pentru unele firme plata taxei - oricat de neplacuta - ar putea fi suportabila. Spre exemplu, Hidroelectrica ar trebui sa plateasca la stat - doar pentru taxa de 2% din cifra de afaceri - 65.073.027 lei, adica a 20-a parte din profit.Sunt insa si furnizori mai mici, cum ar fi Getica 95 din Buzau, in cazul carora 2% din cifra de afaceri, adica 6.285.522 lei, ar insemna mult peste jumatate din profitul obtinut.Si nu in ultimul rand, exista firme ca Grenerg SRL Satu Mare. In cazul acestei societati, judecand dupa datele din 2017, 2% din cifra de afaceri - adica taxa pe care ar trebui sa o dea la stat - inseamna 701.787 lei, mai mult decat profitul obtinut.Din pacate, pe termen mediu si lung, nu societatile vor suport ...citeste mai departe despre " O taxa impusa de Cabinetul Dancila risca sa ne majoreze facturile la curent cu pana la 15% " pe Ziare.com