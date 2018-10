"Inflatia, care inseamna de fapt cresterea preturilor, inseamna taierea salariilor si pensiilor. Dupa cum bine stiti, in Romania, ca urmare a politicilor economice ale Guvernului absolut catastrofale, exista cea mai mare inflatie din Uniunea Europeana. Ce face Guvernul de la 1 ianuarie? Nu face altceva decat sa pregateasca un nou puseu inflationist, in mod deliberat. Adica sa mai taie din veniturile romanilor prin intermediul cresterii preturilor. Mai precis toarna gaz pe foc.Cum face aceasta smecherie? Prin indexarea actiunilor in functie de inflatie. Indexeaza accizele exact la carburanti, unde estimarea va creste pretul la pompa cu cel putin 10 bani, pentru produse energetice, electricitate, pentru gaz petrolier GPL, de asemenea pentru alte produse, cum ar fi bauturi alcoolice sau tigari", a declarat Ludovic Orban, la Brasov.Liderul PNL a adaugat ca marirea veniturilor nu este decat "o minciuna a Guvernului"."In conditiile in care tu ai cea mai mare inflatie din Europa, ca tara, ar trebui ca Guvernul sa duca politici de reducere a inflatiei. Guvernul nu face lucrul asta, dar toarna gaz pe foc. Avem o dovada in plus ca Guvernul nu isi doreste sa reduca inflatia, ci urmareste sa creasca in continuare preturile cu scopul de a majora in continuare inflatia, astfel incat sa ii pacaleasca pe romani ca le maresc veniturile, dar de fapt face ce a facut PSD intotdeauna - cu o mana a dat si cu doua maini a luat", a conchis Orban. ...citeste mai departe despre " Orban: De la 1 ianuarie Guvernul pregateste in mod deliberat un puseu inflationist " pe Ziare.com