Pana si GPL-ul s-a scumpit in ultimul an: Iata cat a crescut pretul la carburanti

Mai exact, vorbim de o scumpire de 14,34%.Statistica Oil Bulletin publicata de Comisia Eurpeana arata ca, pe 12 martie 2018, pretul unui litru de GPL era vandut in tara noastra cu un pret mediu de 2,335 lei.Comparativ, pe 11 martie 2019, soferii cu masini pe gaz scoteau din buzunar, in medie, 2,726 lei/litru.Astfel, in prezent avem al optulea cel mai ieftin GPL din cele 19 tari luate in calcul de statistica europeana. Preturi mai mici se gasesc in Belgia, Bulgaria, Cehia, Letonia, Lituania, Luxemburg si Polonia.Evolutia pretului benzinei si motorineiAcum un an, pretul mediu al benzinei in Romania era de 1,112 euro/litru (5,184 lei), iar acum este de 1,136 euro (5,397 lei).Prin urmare, am avut parte de o scumpire de 1,4% in ceea ce priveste pretul exprimat in euro si de aproape 4% la cel exprimat in lei.In prezent, benzina mai ieftina ca la noi se gaseste in Bulgaria (1,035 euro/litru), Lituania (1,135 euro) si Polonia (1,112 euro).Acum un an, un litru de motorina costa, in medie, 1,138 euro (5,305 lei), iar acum pretul este de 1,212 euro (5,758 lei) . Asta inseamna o scumpire de 6,1% la pretul exprimat in euro, respectiv de 7,86% la cel in lei.In prezent, motorina mai ieftina se gaseste in Austria (1,210 euro/litru), Bulgaria (1,118 euro), Letonia (1,202 euro), Lituania (1,135 euro), Luxemburg (1,101 euro) si Polonia (1,186 euro).Ce platim, de fapt, la pompa?* TVA, accize si alte taxe (care merg direct in buzunarul statului);* Costuri logistice (distributie primara si secundara - salarii, intretinere, amortizari);* Costuri de operare retea de distributie (salarii, taxe, impozite locale, utilitati, investitii obligatorii);* Costul materiei prime (inclusiv costurile aferente aprovizionarii si prelucrarii acesteia);* Costuri financiare (dobanzi - credite investitii, curs valutar etc.);* Adaos comercial.