Parlamentul European impune convorbiri telefonice mai ieftine in UE si aproba sistemul de alerta in caz de urgenta

Parlamentul European a confirmat astfel acordul provizoriu incheiat cu Consiliul de Ministri in iunie referitor la Codul european al comunicatiilor electronice (EECC), cu 584 voturi pentru 42 contra si 50 de abtineri si Organismul autoritatilor europene de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice cu 590 voturi pentru, 63 contra si 23 de abtineri.Noile norme vor oferi cetatenilor conectivitate de mare viteza si vor face ca apelurile sa fie sigure si accesibile in cadrul UE, asigurand in acelasi timp predictibilitatea necesara pentru operatorii de telecomunicatii pentru a stimula investitiile in Internetul de mare viteza, transmite PE intr-un comunicat remis Ziare.com.Preturi mai mici, viteza mai mare si o mai buna securitate pentru utilizatorii de telefoane inteligentePolitica Roam Like Home a pus capat taxelor de roaming in 2017. Noua legislatie limiteaza apelurile catre o alta tara UE la 19 centi/minut si la 6 centi pentru mesaje text (SMS) incepand cu 15 mai 2019, facand accesibil contactul cu cei dragi in alte state membre UE pentru toata lumea, arata PE.De asemenea, protejeaza mai bine utilizatorii de smartphone-uri, inclusiv utilizatorii de servicii web (Skype, WhatsApp etc.) si intareste cerintele de securitate, inclusiv criptarea. Acesta introduce dreptul de a pastra un numar de telefon pentru o perioada de pana la o luna de la incetarea unui contract si dreptul la rambursarea creditului preplatit, neutilizat dupa rezilierea contractului, precum si compensarea in cazul intarzierii sau abuzului de comutare, adauga comunicatul PE.In cele din urma, statele membre vor trebui sa faciliteze lansarea retelei 5G, prin punerea la dispozitie a spectrului adecvat pana in 2020, pentru a atinge obiectivul "Traseul UE 5G", acela de a avea o retea de 5G in cel putin un oras major din fiecare tara UE pana in 2020.112 Invers (Reverse 112)Daca exista o urgenta sau un dezastru major, cetatenii afectati trebuie avertizati prin SMS sau aplicatii mobile.Statele membre vor avea 42 de luni pentru a pune sistemul in functiune dupa intrarea in vigoare a directivei, precizeaza sursa citata.Amintim ca in Romania exista deja RO-Alert.In urma aprobarii finale a Consiliului, statele membre vor avea la dispozitie doi ani ...citeste mai departe despre " Parlamentul European impune convorbiri telefonice mai ieftine in UE si aproba sistemul de alerta in caz de urgenta " pe Ziare.com