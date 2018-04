Furnizorii de ultima instanta si-au acontat, anul trecut, peste 900.000 de clienti de pe piata nereglementata. Cel care a castigat cei mai multi clienti este Enel , iar printre pierzatori se remarca Electrica Furnizare, potrivit unei analize Profit.ro.In 2016, Enel avea cota de piata 8,3% si comercializa 2.700 GWh, iar comparativ, in 2017, cota a crescut la 17,4% si Enel a comercializat 6.500 GWh.Comparativ, Electrica Furnizare, al carei cel mai important actionar e statul roman, inregistra in 2016 - cota de piata de 15,98% si vindea 5.300 GWh, iar la finalul lui 2017: cota scazuta pana la 11,58% + comercializare 4.100 GWh.Liberalizarea pietei a adus beneficii pentru mai multi furnizori de ultima instanta.E.On Energie si-a crescut cota de piata de la 6,66% in 2016 la 10,19% in 2017, iar cantitatea vanduta pe piata concurentiala de la 2.200 GWh la 3.600 GWh.CEZ Vanzare a stagnat, comercializand aproximativ 1.600 GWh energie si in 2016, si in 2017, in timp ce cota sa de piata a scazut de la 4,79% la 4,37%.Conform ANRE, pretul mediu achitat de un consumator pe piata concurentiala pentru un KWh a fost cuprins intre 0,362 si 0,376 lei, in timp ce pretul mediu pentru clientii ramasi in sistemul reglementat a fost de 0,465 lei/Kwh.Asta inseamna o economie de peste 20% la factura de electricitate.Potrivit profit.ro, consumatorii care si-au negociat energia electrica pe piata libera beneficiaza de un pret fix cat au contract, in timp ce cei care au ramas in sistemul reglementat achita un pret variabil. ...citeste mai departe despre " Peste 1 milion de romani platesc mai putin la factura de curent, dupa ce si-au schimbat furnizorul de energie " pe Ziare.com