Petrolisti americani: Nu toate gazele din Marea Neagra pot fi extrase. Legea off-shore trebuie sa rezolve o serie de probleme ca sa putem investi

Compania petroliera americana "impreuna cu partenerii sai de concesiune anunta incheierea campaniei privind forajul a doua sonde de explorare in perimetrul XV Midia, platforma continentala a Marii Negre", anunta BSOG prin intermediul unui comunicat.Iata de ce spune compania ca nu va mai extrage parte dintre gazele din Marea Neagra:"Campania de foraj fusese programata initial pentru trim. IV 2017, in functie de disponibilitatea platformei. Pentru aceasta campanie BSOG a folosit platforma de foraj "GSP Saturn" (...) o platforma auto ridicatoare cu patru picioare (...).Pentru prima sonda a programului de foraj, Iulia-1, situata la o adancime a apei 73 m si la 115 km de tarm, forajul a demarat la 8 mai 2018 iar sonda a fost forata pana la adancimea de 2110 m (formatiunea Pontian).Cea de-a doua sonda, Paula-1, situata la o adancime a apei de 88 de metri si la 147 km de tarm, a fost forata incepand cu data de 17 iunie 2018 pana la adancimea de 1036 m (formatiunea Dacian).Sonda Iulia-1 nu a evidentiat niciun rezervor de gaze in Pontianul Superior, iar grosimea efectiv productiva a stratului si volumele de gaze identificate prin sonda Paula-1 nu s-au dovedit viabile economic pentru a justifica probarea acestora".Directorul BSOG Mark Beacom a transmis ca, inainte de toate, aceste sondaje arata cat de riscante sunt investitiile in explotarea gazelor din Marea Neagra:"Aceasta campanie de foraj demonstreaza riscurile inerente incercarii de a gasi resurse de gaze in largul Marii Negre, unde sansa de succes nu este mai mare de 25%. Daca aceasta campanie de foraj ar fi fost incununata de succes, ea nu numai ca ar fi furnizat Romaniei resurse suplimentare de gaze naturale, sporind astfel siguranta aprovizionarii, dar ar fi putut utiliza infrastructura propusa a fi construita pentru Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia ('Proiectul MGD') ".Cu toate acestea, americanii au gaze de extras din Marea Neagra, in conditiile in care sondarile realizate de utilajul Paula-1 "confirma potentialul structurii de tip Dacian identificata deja prin descoperirile Ana si Doina".Operatiunile de extragere si valorificare a gazului vor fi demarate, insa, doar daca legea off-shore, retrimisa ...citeste mai departe despre " Petrolisti americani: Nu toate gazele din Marea Neagra pot fi extrase. Legea off-shore trebuie sa rezolve o serie de probleme ca sa putem investi " pe Ziare.com