Petrolistii acuza: Plafonarea pretului la gaze e discriminatorie si incurajeaza importurile

In plus, masura va acutiza dependenta Romaniei fata de importurile de gaze."Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera - ROPEPCA este profund ingrijorata de proiectul de hotarare de guvern prin care Executivul vrea sa plafoneze pretul de vanzare al gazelor din productia interna de la producatori la furnizori la 55 lei/MWh pana in 2021, sub nivelul de dinainte de liberalizarea pietei, de 60 lei/MWh, cu motivarea ca, in absenta unei astfel de masuri, gazele interne se vor mai scumpi pana la peste 80 lei/MWh in 2019.Pe termen mediu si lung, o astfel de masura conduce la cresterea dependentei de sursele externe", se arata in comunicatul ROPEPCA.Producatorii de gaze subliniaza ca nici macar nu au fost consultati in luarea acestei decizii."ROPEPCA sustine ca plafonarea pretului de vanzare al gazelor din productia interna este o masura contra concurentiala, menita sa puna producatorii autohtoni intr-o pozitie discriminatorie in raport cu importul de gaze naturale.Cresterea cantitatilor importate (ca urmare a plafonarii pretului - n.red.) va genera un impact negativ atat in ceea ce priveste siguranta in aprovizionare a consumatorilor, cat si asupra pretului suportat de acestia.Trebuie mentionat ca statul incaseaza 60% din aceasta crestere a pretului gazelor de dupa liberalizarea pietei, prin suprataxare acestuia.Mai mult decat atat, redeventele trebuie platite conform pretului de referinta stabilit prin raportare la preturile de pe bursa de la Baumgarten, mult mai mari fata de preturile practicate in Romania", se mai arata in documentul citat.In aceste conditii, producatorii sustin ca sectorul gazelor are nevoie de sprijin si nicidecum de astfel de interventii brutale si nejustificate ale statului."ROPEPCA considera ca, tocmai pentru asigurarea unui mediu concurential corect pentru sectorul de gaze naturale din Romania, Guvernul trebuie sa ia masuri care sa nu descurajeze investitiile in productia autohtona de gaze naturale", se arata in comunicatul producatorilor.Presedintele ROPEPCA, Harald Kraft, spune ca limitarea pretului nu se poate face pe o piata libera a gazelor."O hotarare de guvern care plafoneaza pretul de vanzare al gazelor din productia interna de la producatori la furnizori este