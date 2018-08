Pilotii Ryanair intra in greva astazi. 400 de curse aeriene vor fi anulate

Astfel ca aproximativ 400 de curse vor fi anulate.Cetatenii romani care au nevoie de asistenta se pot adresa consulatelor din cele doua tari."Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Tarilor de Jos ca, potrivit Asociatiei Pilotilor de Linie olandezi (VNV -https://www.vnv.nl/), in data de 10 august 2018, este posibila desfasurarea unei greve a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair, cu afectarea programului de zbor al curselor aeriene din aeroporturile olandeze (Schiphol Amsterdam, Eindhoven si Maastricht) ", a transmis Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat.Cetatenii romani se pot adresa Ambasadei Romaniei din Haga, dar si la telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Regatul Tarilor de Jos."Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Haga + 31703541580, + 31703228612 si +31703319980, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Regatul Tarilor de jos: +31651596107", informeaza MAE.Si pilotii din Germania intra in greva, vineri, in intervalul 10 august 2018, ora 03:01 - 11 august 2018, ora 02:59, alaturandu-se astfel protestului colegilor din Suedia, Irlanda, Olanda si Belgia."Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in R.F. Germania ca pilotii stationati / rezidenti in R.F. Germania ai companiei aeriene Ryanair, se alatura conflictului de munca al colegilor din Suedia, Irlanda, Olanda si Belgia, urmand sa intre in greva pentru 24 ore, in intervalul 10 august 2018, ora 03:01 - 11 august 2018, ora 02:59", anunta MAE.Cetatenii care au nevoie de asistenta pot contacta atat Ambasada Romaniei din Berlin, cat si consulatele din Bonn si Munchen."Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Berlin: +493021239555, +493021239514 si +493021239516, ...citeste mai departe despre " Pilotii Ryanair intra in greva astazi. 400 de curse aeriene vor fi anulate " pe Ziare.com