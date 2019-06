Plafonarea pretului la electricitate nu tine facturile romanilor pe loc! Iata cum afli daca risti sa platesti mai mult

In repetate randuri, Cabinetul Dancila a anuntat ca a plafonat - incepand din martie, pentru urmatorii 3 ani- pretul energiei electrice pentru populatie. Acest lucru este adevarat, insa numai in parte, in conditiile in care preturile s-au plafonat, de fapt, doar pentru unii dintre romani.Mai exact, pentru aceia care primesc electricitate de la furnizori de ultima instanta (FUI) - obligati sau optionali - intr-un regim numit de specialisti "serviciu universal".Pana la inceputul acestui an - dupa cum Ziare.com v-a informat deja - un client care renunta la serviciul universal nu mai putea beneficia, din nou, de el. Dupa adoptarea Ordonantei 114, insa, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anuntat ca regulile s-au schimbat.In consecinta, toti romanii care cumpara electricitate pentru consum casnic de pe piata concurentiala pot reveni, la cerere, la serviciul universal. Iar odata intorsi in acest regim de furnizare reglementat de stat, cu totii vor putea primi energie electrica la preturile limitate prin lege, in urmatorii 3 ani.La prima vedere, intrega strategie pare special conceputa pentru a-i veni in ajutorul romanului care vrea sa isi tina in frau factura de curent. In realitate, insa, lucrurile nu stau chiar asa...Cu alte cuvinte, daca ar fi vrut, intr-adevar, sa-l ajute pe om, statul ar fi trebuit sa faca o serie de campanii de informare, ca sa-l si invete cum sa se intoarca la serviciul universal. Sau macar ar fi trebuit sa-l oblige pe furnizorul de energie sa le explice clientilor sai cum pot primi energie la pret plafonat.Din pacate, statul n-a facut asa cum trebuie niciunul dintre aceste lucruri. Asa ca furnizorii, in loc sa isi informeze corect clientii - macar de teama vreunei sanctiuni daca nu din respect pentru oameni - incearca sa-i convinga sa cumpere curent la preturi impovaratoare, considerabil mai mari decat in prezent.Spre exemplu, o factura aflata in posesia Ziare.com arata clar cum Enel Energie Muntenia SA ii propune unui client cresterea considerabila a facturii, fara a-l informa cu privire la eventuale alternative.Mai exact, dupa cum reiese din factura, clientul - aflat acum pe piata concur ...citeste mai departe despre " Plafonarea pretului la electricitate nu tine facturile romanilor pe loc! Iata cum afli daca risti sa platesti mai mult " pe Ziare.com