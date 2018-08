Ponta spune ca "un grup de infractori politico-economici" a elaborat Legea off-shore in interes propriu

"Dupa tot circul si situatia fara precedent pe care am trait-o in ultimele luni, si anume Guvernul propune o lege, Senatul adopta acea lege cu voturile PSD - ALDE, Camera Deputatilor, in comisie, adopta acea lege; cu o ora inainte de vot vine domnul Dragnea si schimba total legea cu ceva ce nu a inteles nimeni, despre ce e vorba, dupa care tot domnul Dragnea vine si spune ca nu e buna legea si trebuie ordonanta de urgenta, eu va zic concluzia: in Romania nu se va face nicio investitie, nu se va scoate niciun metru cub de gaz, nu vom incasa niciun leu redeventa, taxe si vom importa gaze din Rusia.Acesta este finalul, si concluzia si rezultatul demersului unui grup de infractori care au putere in Romania si care au vrut sa foloseasca aceasta tema a resurselor naturale ale Romaniei ca sa isi faca poze cu Trump si ca sa participe la deschideri de ambasade la Ierusalim", a declarat Ponta.In opinia liderului Pro Romania, Legea off-shore a suferit modificari in Parlament fata de proiectul initial transmis de Guvern si aprobat in comisia de specialitate dupa ce liderul PSD a fost condamnat in instanta."Este vorba despre infractori politico-economici, si ma refer la grupul din jurul domnului Dragnea care a elaborat proiectul de lege. Stiti ca proiectul de lege de la Guvern a fost elaborat de o comisie condusa de secretarul general al Guvernului, domnul Busuioc. A ajuns la Senat, a fost votat de toti senatorii PSD, PNL si de altfel si ceilalti.La Camera Deputatilor era votat de toti deputatii, doar ca a aparut un proiect pe care nu l-a inteles nimeni, in ultimul moment, dupa ce domnul Dragnea s-a suparat ca a fost condamnat. El a zis ca, cu gazele, cei de la Exxon o sa-l duca sa faca poza cu Trump si o sa-l salveze de dosar.Lucrurile nu merg asa. Dupa cum ati vazut, domnul Trump nu poate sa-si ajute apropiatii, cu atat mai putin cred ca avea o preocupare sa-l salveze pe domnul Dragnea", a afirmat Ponta.Potrivit fostului premier, capacitatea Romaniei de a fi independenta energetic a fost astfel "distrusa"."Deci, toata aceasta tema care a fost construita in Romania, de ani de zile, de mai multe guverne, nu doar de guvernul pe care eu l ...citeste mai departe despre " Ponta spune ca "un grup de infractori politico-economici" a elaborat Legea off-shore in interes propriu " pe Ziare.com