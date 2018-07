Pretul cafelei scade pe fondul unei productii record. Cine sunt marii castigatori

Potrivit analistilor, productia de cafea a Braziliei, cel mai mare producator si exportator mondial, va atinge un nivel record in acest an.Scaderea preturilor ar putea fi una benefica pentru companii precum Starbucks Corp., cel mai mare lant de cafenele din lume, si Nestle SA, care produce marcile Nescafe si Nespresso, transmite Bloomberg.Luni seara, cotatia la cafea arabica cu livrare in luna septembrie a scazut cu 3%, pana la 1,1165 dolari livra (1 livra = 0,45359237 kilograme) la bursa ICE Futures U.S. din New York, cea mai mare scadere inregistrata dupa luna octombrie 2017. Anterior, in cursul sedintei, cotatia cafelei a coborat pana la 1,1155 dolari livra, cea mai scazuta valoare inregistrata din ianuarie 2016.De la finele lui 2016 si pana in prezent cotatia cafelei a scazut cu 19% in timp ce realul brazilian s-a depreciat cu 17%.