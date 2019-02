Pretul carburantilor, la raport: Motivul pentru care s-au scumpit benzina si motorina

Potrivit statisticii Oil Bulletin, publicate de Comisia Europeana, pe 18 februarie 2019, pretul mediu al benzinei era, in Romania, de 1,108 euro pe litru.Carburant mai ieftin gasim in Lituania (1,103 de euro/litru), Ungaria (1,101 de euro/litru), Polonia (1,095 euro/litru) si Bulgaria (1,002 euro/litru).Media in intreaga UE este de 1,350 euro/litru.Un litru de motorina costa, in medie, in tara noastra, 1,192 euro/litru, fiind mai scump decat in Letonia (1,175 euro/litru), Polonia (1,150 euro/litru), Lituania (1,101 euro/litru), Bulgaria (1,090 euro/litru) si Luxemburg (1,080 euro/litru).Media in UE este de 1,324 euro/litru.Citeste si: Cum au evoluat preturile carburantilor in 2018: Lovitura pentru soferii care alimenteaza cu motorinaPretul in euro vs pretul in leiDupa cum putem observa mai jos, pretul exprimat in euro trebuie folosit doar pentru comparatia cu alte state si mai mult pentru a descrie o tendinta, din cauza cursului valutar. Daca ne uitam la cel exprimat in lei, abia atunci ne putem face o idee mai buna legata de evolutia pretului.Pret mediu benzina 18 februarie 2019: 1,108 euro/lPret mediu benzina 17 decembrie 2018: 1,089 euro/lPret mediu benzina 19 februarie 2018: 1,111 euro/lPret mediu benzina 18 februarie 2019: 5,257 lei/lPret mediu benzina 17 decembrie 2018: 5,073 lei/lPret mediu benzina 19 februarie 2018: 5,179 lei/lPret mediu motorina 18 februarie 2019: 1,192 euro/lPret mediu motorina 17 decembrie 2018: 1,174 euro/lPret mediu motorina 19 februarie 2018: 1,127 euro/lPret mediu motorina 18 februarie 2019: 5,652 lei/lPret mediu motorina 17 decembrie 2018: 5,468 lei/lPret mediu motorina 19 februarie 2018: 5,253 lei/lPretul carburantilor fara taxeDaca nu luam in calcul taxele, benzina costa in Romania 0,501 euro/litru, adica mai mult decat media europeana, care este 0,497 euro/litru.Fara biruri, pretul unui litru de motorina este de 0,602 euro, la noi, in timp ce media la nivelul blocului comunitar este de 0,595 euro/litru.Trebuie insa sa subliniem faptul ca taxele reprezinta 55%, respectiv 50% din pretul celor doi carburanti, in Romania.Fata de acum un an, pretul benzinei fara taxe a scazut usor, de la 0,509 lei/l, in timp ce motorina costa 0,552 euro/l in februarie 2018.Iata care e evolutia an la an a pretului fara taxe exprimat in lei:Pret mediu benz ...citeste mai departe despre " Pretul carburantilor, la raport: Motivul pentru care s-au scumpit benzina si motorina " pe Ziare.com