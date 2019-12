Ziare.com va vine in ajutor cu programul de Craciun si Revelion al supermarketurilor, mall-urilor si bancilor.Programul supermarketurilor de Craciun si RevelionMagazinele PENNY isi asteapta clientii dupa urmatorul program:24 decembrie 2019, intre orele 7:00 - 18:0025 decembrie 2019 - INCHIS26 decembrie 2019 - intre orele 9:00 - 16:0027 - 30 decembrie 2019 - intre orele 7:00 - 23:0031 decembrie 2019 - intre orele 7:00 - 18:001 ianuarie 2020 - INCHIS2 ianuarie 2020 - intre orele 9:00 - 16:00Si magazinele Kaufland au program special in perioada sarbatorilor de iarna. Marti, 24.12.2019, in Ajunul Craciunului, magazinele se deschid in intervalul 7.00 - 7.30, dar se vor inchide mai devreme, in intervalul 17.00 - 18.00. Miercuri, 25.12.2019, si miercuri, 01.01.2020, toate magazinele Kaufland vor fi inchise.In a doua zi de Craciun, joi, 26.12.2019, si in a doua zi a Anului Nou, joi, 02.01.2020, majoritatea magazinelor vor avea program scurt: se vor deschide la ora 9.00, iar ora inchiderii va varia in intervalul 15:00 - 16:00, cu exceptia magazinelor din Gherla si Reghin, care vor fi inchise in ambele zile, respectiv cel din Orastie, care va fi inchis doar pe 26.12 si cel din Falticeni doar pe 02.01.2019.In perioada 27.12.2019 - 30.12.2019, ora deschiderii va varia in functie de magazin in intervalul orar 7:00-7:30, iar ora inchiderii va varia de asemenea in intervalul orar 22:00 - 23:30, cu posibilitate de prelungire.Magazinele AUCHAN sunt deschise pe 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, si pe 31 decembrie in intervalul 8.00-18.00. Pe 26 decembrie si 2 ianuarie, programul este de la 10.00 pana la 22.00. In prima zi de Craciun si pe 1 ianuarie, magazinele sunt inchise.In cea mai mare parte, programul de Craciun si Revelion al magazinelor Mega Image este urmatorul:24 decembrie si 31 decembrie: intre orele 07.00 si 21.00 sau intre 08.00 si 20.00, in functie de unitate25 decembrie si 1 ianuarie - inchis26 decembrie si 2 ianuarie: intre orele 10.00 - 18.00Exceptie fac unitatile din mall-uri, care vor avea program special in functie de cel al centrului comercial. De exemplu, cel din Plaza Romania din Bucuresti e deschis in prima zi de Craciun in intervalul 14:00-22:00.Magazinele LIDL sunt inchise pe 25 si pe 26 decembrie, dar si pe 1 ianuarie. Pe 2 ianuarie, programul este de la 09.00 la 16.00.Supermarketurile si hipermarketurile C ...citeste mai departe despre " Programul de Craciun si Revelion al supermarketurilor, mall-urilor si bancilor " pe Ziare.com