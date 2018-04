Programul de Paste al supermarketurilor, mall-urilor, bancilor si Postei

Cele mai multe magazine au vineri un orar de functionare extins, redus sambata, iar duminica sunt inchise.Astfel, supermarketurile Penny isi asteapta clientii in urmatoarele intervale, potrivit unui comunicat remis redactiei:Vineri, 06 aprilie 2018, intre orele 7.00-23:00Sambata, 07 aprilie 2018, intre orele 7.00-19:00Duminica, 08 aprilie 2018 - INCHISLuni, 09 aprilie 2018, intre orele 09.00-17.00Si Kaufland are program special, potrivit unui comunicat remis Ziare.com, astfel:Vineri, 06 aprilie 2018, magazinele se deschid la 07:30, 08:00 sau 08:30 si se inchid la 22:00, 23:00 sau 23:30, in functie de unitate.Sambata, 07 aprilie 2018, supermarketurile Kaufland au program scurt, pana la 16:00, 17:00 sau 18:00.Duminica, in prima zi de Paste, cele mai multe unitati sunt inchise.Luni, in a doua zi de Paste, programul e redus, de la 09:00 pana la 14:00, 15:00 sau 16:00.Exceptie fac cele din Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Orodheiu Secuiesc, Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc, care sunt deschise vineri, sambata si luni intre 08:00 si 18:00, iar duminica in intervalul 08:00-18:00.Magazinele Auchan vor fi inchise duminica, in prima zi de Paste. In celelalte zile, programul unitatilor din Bucuresti-Ilfov va fi urmatorul:Auchan TitanVineri: 08.00 - 23.00Sambata: 07.00 - 18.00Auchan Militari, Berceni, Drumul Taberei, PalladyVineri: 08.00 - 23.00Sambata: 08.00 - 18.00Auchan CotroceniVineri: 08.00 - 20.00Sambata: 14.00 - 23.00Auchan VitanVineri: 07.00 - 24.00Sambata: 07.00 - 18.00Auchan CrangasiVineri: 07.00 - 23.00Sambata: 08.00 - 18.00Magazinele din tara au program, vineri, in intervalul 08.00 - 23.00, iar sambata de la 08.00 la 18.00.In cea mai mare parte, programul de Paste al magazinelor Mega Image este urmatorul:Sambata: intre orele 07.00 - 20.00Duminica - inchisLuni: intre orele 10.00 - 18.00Exceptie fac unitatile din mall-urile, care vor avea program special in functie de cel al centrului comercial. De exemplu, cel din Bucuresti Mall si cel din Plaza Romania sunt deschise duminica, in prima zi de Paste, intre orele 14:00- 22:00. Programul complet al tuturor magazinelor poate fi accesat AICI.Magazinele Lidl sunt inchise pe 8 si 9 aprilie 2018. Clientii isi vor putea face cumparaturile in magazinele Lidl, vineri, pe 7 april... citeste mai departe despre " Programul de Paste al supermarketurilor, mall-urilor, bancilor si Postei " pe Ziare.com