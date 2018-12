Programul de Revelion al mall-urilor, supermarketurilor, bancilor si Postei

Ziare.com iti vine in ajutor cu programul mall-urilor din Bucuresti, supermarketurilor, bancilor si Postei pentru perioada de Revelion.Programul mall-urilorBucuresti Mall-VitanBucuresti Mall-Vitan va functiona dupa un program special in aceasta perioada, potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com.Pe 31 decembrie, restaurantele, cafenelele si Mega Image vor fi deschise intre 10:00 si 20:00, magazinele si salonul GETT's intre 10:00 - 19:00, iar cinematograful Hollywood Multiplex intre 10:00 si 20:00.De Anul Nou, pe 1 ianuarie, clientii vor putea merge in restaurante, cafenele si in Mega Image intre 14:00 si 22:00, in magazine si la GETT's intre 14:00 si 21:00, iar la cinema intre 14:00 si 01:00. Sala World Class va fi inchisa si in aceasta zi.Cazinoul va functiona dupa program normal, non-stop, pe toata durata sarbatorilor.In celelalte zile, in afara celor mentionate mai sus, orarul de deschidere ramane acelasi:Magazine: 10:00-22:00Food Court: Luni-Joi - 10:00-23:00; Vineri-Duminica: 10:00 - 24:00Cinema: 10:00 - 24:00Mega Image: 08:00 - 23:00Plaza RomaniaPotrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com, pe 31 decembrie, magazinele sunt deschise intre 10:00 si 18:00, Food Court-ul in intervalul orar 10:00-19:00, iar Movieplex intre 10:00 si 18:00.In prima zi a Anului Nou, magazinele vor fi inchise, dar zona de Food Court ramane deschisa intre 14:00 si 20:00, iar cinematograful intre 14:00 si 23:00.Liberty CenterPotrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com, in aceasta perioada, Liberty Center va functiona dupa urmatorul program:30 decembrie - Program normal de functionare.31 decembrie 2018Magazine: 10:00 - 20:00Food court si zone de distractie: 10:00 - 21:00Happy Cinema: 10:00 - 21:00Happy Gym: 08:00 - 18:001 ianuarie 2019Magazinele vor fi inchise.Food court si zone de distractie: 14:00 - 23:00Happy Cinema: 14:00 - 23:00Happy Gym va fi inchisa.2 ianuarie 2019Magazine: 10:00 - 22:00Food court si zone de distractie: 10:00 - 23:00Happy Cinema: 10:00 - 23:00Happy Gym: 12:00 - 20:00Mega MallPe 31 decembrie, centrul comercial e deschis in intervalul 10:00-19:00, iar pe 1 ianuarie este deschis doar Cinema City, programul fiind de la 12:00 la 19:00.Promenada MallPe 31 decembrie, programul va fi redus, de la 10:00 la 20:00.Pe 1 ianuarie, mall- ...citeste mai departe despre " Programul de Revelion al mall-urilor, supermarketurilor, bancilor si Postei " pe Ziare.com