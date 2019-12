Programul supermarketurilor, mall-urilor si bancilor de Anul Nou

Ziare.com va vine in ajutor cu programul special din aceasta perioada al magazinelor si centrelor comerciale.Programul de Anul Nou al supermarketurilorMagazinele PENNY isi asteapta clientii dupa urmatorul program:30 decembrie 2019 - intre orele 7:00 - 23:0031 decembrie 2019 - intre orele 7:00 - 18:001 ianuarie 2020 - INCHIS2 ianuarie 2020 - intre orele 9:00 - 16:00Si magazinele Kaufland au program special in aceasta perioada. Joi, 2 ianuarie, cele mai multe unitati vor avea program scurt: se vor deschide la ora 9.00, iar ora inchiderii va varia in intervalul 15:00 - 16:00, cu exceptia magazinelor din Gherla, Reghin si Falticeni - acestea vor fi inchise joi.Pe 30 decembrie, ora deschiderii va varia in functie de magazin in intervalul orar 7:00-7:30, iar ora inchiderii va fi in intervalul orar 22:00 - 23:30, cu posibilitate de prelungire.Miercuri, 1 ianuarie, in prima zi a Anului Nou, toate magazinele Kaufland vor fi inchise.Unitatile AUCHAN sunt deschise pe 31 decembrie in intervalul 8.00-18.00. Pe 2 ianuarie, programul este de la 10.00 pana la 22.00. Pe 1 ianuarie, toate magazinele sunt inchise.In cea mai mare parte, programul de Revelion al magazinelor Mega Image este urmatorul:31 decembrie: intre orele 07.00 si 21.00 sau intre 08.00 si 20.00, in functie de unitate1 ianuarie - inchis2 ianuarie: intre orele 10.00 - 18.00Exceptie fac unitatile din mall-uri, care vor avea program special in functie de cel al centrului comercial.Magazinele LIDL sunt inchise pe 1 ianuarie. Pe 2 ianuarie, programul este de la 09.00 la 16.00.Supermarketurile si hipermarketurile Carrefour sunt inchise pe 1 ianuarie.Magazinele Cora sunt inchise pe 1 ianuarie, iar in urmatoarea zi programul va fi redus, intre 10.00 si 20.00.In cazul PROFI, pe 31 decembrie unitatile se inchid la 18.00 sau la 19.00. Pe 1 ianuarie magazinele sunt inchise, iar pe 2 ianuarie programul este 10.00-18.00.Programul bancilor de RevelionAgentiile vor fi inchise pe 1 ianuarie, cu exceptia unor unitati in supermarketuri si mall-uri, care vor avea un program special. In plus, call center-ul bancilor va asigura in zilele libere asistenta clientilor.Programul mall-urilor din Bucuresti de Anul NouBucuresti Mall VitanMarti, pe 31 decembrie, restaurantele, cafenelele si Mega Image vor fi deschise intre 10:00 si 20:00, magazinele si salonul GET ...citeste mai departe despre " Programul supermarketurilor, mall-urilor si bancilor de Anul Nou " pe Ziare.com