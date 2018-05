De asemenea, potrivit comisarului sef Horia Constantinescu, reprezentantii institutiei au aplicat, luni seara, si o amenda de 22.000 de lei in urma verificarilor efectuate la fabrica respectiva.Conform sursei citate, controlul efectuat la fabrica de paine si specialitati de patiserie Balbo, din municipiul Constanta, a fost initiat in urma identificarii unui lot de produse transportate si depozitate in ambalaje neigienice."Am descoperit intamplator lotul de marfa la un magazin si ulterior am facut o vizita la fabrica. Aici am gasit mizerie pe toata linia tehnologica, lazi mizerabile pentru transportul painii si o linie de igienizare scoasa din functiune. Specialitatile de panificatie precum cornuri umplute cu ciocolata, cu gemuri de fructe, etc, erau de fapt asortate cu o pasta vegetala incerta, fara a prezenta calitatile produselor de origine, inscrise pe etichete, iar personalul avea manusi sanitare", a declarat Horia Constantinescu.Inspectorii CJPC au dispus suspendarea activitatii fabricii de paine pana la finalizarea anchetei si oprirea de la comercializare a stocului de produse. ...citeste mai departe despre " Protectia Consumatorului a inchis o fabrica de paine. Amenda uriasa pentru modul cum era produsa painea " pe Ziare.com