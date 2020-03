ANPC subliniaza ca exista o crestere substantiala a cererii pentru anumite produse comercializate pe piata, in conditiile in care oferta este in limite normale sau chiar mai redusa decat in mod uzual."Avand in vedere aceasta stare de fapt si pentru a preveni anumite comportamente comerciale incorecte sau chiar ilegale, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) propune, pe o perioada determinata, plafonarea preturilor produselor de stricta necesitate care fac parte din cosul minim de consum lunar - asa cum este el definit de lege -, in scopul protejarii cetatenilor in fata unor posibile cresteri bruste si substantiale de preturi", se arata intr-un comunicat remis miercuri Ziare.com.ANPC adauga ca, in egala masura, in magazinele de retail se impune aplicarea unor limite rezonabile privind cantitatile din acelasi produs vandute unei singure persoane, pentru a permite accesul tuturor consumatorilor la respectivul produs si pentru a preveni eventuale sincope in aprovizionare.Totodata, ANPC ii incurajeaza pe consumatori sa sesizeze, mai ales in aceasta perioada, toate situatiile neconforme sau practicile comerciale incorecte pe care le constata in magazine, inclusiv eventuale neconcordante intre pretul unui produs la raft si cel facturat la casa de marcat sau inadvertente intre pretul unui produs aflat la promotie si cel de referinta, precum si altele asemenea, in scopul prevenirii oricaror derapaje care pot interveni in actul comercial intr-o perioada de criza.Conform legii, in "cosul minim de consum lunar" se incadreaza alimentele; imbracamintea si incaltamintea; cheltuielile pentru locuinta; dotarea locuintei; produselele de uz casnic si igiena personala; servicii; educatie si cultura; ingrijirea sanatatii; recreere si vacanta si fondul de economii al familiei.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirusA.G. ...citeste mai departe despre " Protectia Consumatorului cere plafonarea preturilor produselor de stricta necesitate " pe Ziare.com