Romania are a doua cea mai ieftina benzina din UE, dar este una dintre tarile care "sufera" cel mai tare la pompa

Potrivit datelor Oil Bulletin publicate de Comisia Europeana pe 29 iulie, pretul mediu in tara noastra era de 1,191 euro/litru.Doar Bulgaria avea o benzina mai ieftina, mai exact 1,112 euro/litru.Interesant este faptul ca platim la pompa la fel ca in februarie, insa atunci ne aflam pe locul cinci in clasamentul tarilor cu cea mai ieftina benzina.Deci ce s-a schimbat? Raspunsul e simplu: au crescut galopant preturile in cazul statelor care se aflau sub noi. Mai exact:Lituania - de la 1,103 de euro/litru la 1,230 euro/litruUngaria - de la 1,101 de euro/litru la 1,202 euro/litruPolonia - de la 1,095 euro/litru la 1,210 euro/litruIn Bulgaria, benzina costa in februarie 1,002 euro/litru.Topul suferintei la pompaChiar daca avem a doua cea mai ieftina benzina din UE, asta nu inseamna ca romanii isi permit sa alimenteze masina prea mult sau prea des.Clasamentul suferintei la pompa, compilat de Bloomberg, arata ca, in trimestrul al doilea din 2019, pretul unui litru de benzina insemna echivalentul a 3,88% din venitul mediu al unui roman.Prin urmare, ne aflam pe locul al 13-lea dupa:Columbia - 4,22%Brazilia - 4,71%Bulgaria - 4,86%Thailanda - 5,08%Turcia - 5,18%Egipt - 5,24%Indonezia - 6,25%Africa de Sud - 6,8%Nigeria - 7,29%Filipine - 10,43%India - 16,86%Pakistan - 22,32%Dupa cum se observa, dintre tarile de pe Batranul Continent, doar Bulgaria sta mai prost ca noi.Ce platim, de fapt, la pompa?* TVA, accize si alte taxe (care merg direct in buzunarul statului);* Costuri logistice (distributie primara si secundara - salarii, intretinere, amortizari);* Costuri de operare retea de distributie (salarii, taxe, impozite locale, utilitati, investitii obligatorii);* Costul materiei prime (inclusiv costurile aferente aprovizionarii si prelucrarii acesteia);* Costuri financiare (dobanzi - credite investitii, curs valutar etc.);* Adaos comercial.