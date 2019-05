Romania, printre statele UE cu cea mai mare crestere a pretului gazelor naturale

Exprimat in euro, pretul mediu al gazelor naturale pentru gospodarii in a doua jumatate a lui 2018 varia intre mai putin de cinci euro pentru 100 kWh in Ungaria si Romania (ambele cu 3,5 euro per 100 kWh) si pana la 12,2 euro per 100 kWh in Suedia. La nivelul UE, pretul mediu al gazelor naturale pentru gospodarii era de 6,7 euro per 100 kWh.Exprimate in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), care elimina diferentele dintre nivelurile preturilor intre tari, cele mai mici preturi la gazele naturale pentru gospodarii se inregistrau in Luxemburg (3,5 PPS per 100 kWh) si Marea Britanie (4,7 PPS per 100 kWh) iar cele mai mari in Suedia (10,1 PPS per 100 kWh) si Spania (9,7 PPS per 100 kWh).De asemenea, in a doua jumatate a lui 2018, taxele aveau cea mai mare pondere in pretul gazelor naturale pentru gospodarii in Danemarca (54% din pretul gazelor naturale pentru gospodarii) si Olanda (52%) . La polul opus, cele mai mici contributii erau inregistrate in Luxemburg si Marea Britanie (ambele cu 10%), urmate de Grecia (14%) si Romania (16%) . La nivelul UE taxele si prelevarile erau responsabile, in medie, pentru aproximativ un sfert (27%) din pretul gazelor naturale platit de gospodarii in a doua jumatate a lui 2018.Preturile la electricitateEurostat a publicat simultan si date referitoare la evolutia preturilor la electricitate in aceeasi perioada. Conform acestor date, cea mai mare crestere a pretului la electricitate pentru gospodarii, exprimat in moneda nationala, s-a inregistrat in Cipru (19,6%) si Olanda (13,8%) . Scaderi au fost consemnate doar in patru state: Letonia (minus 4,5%), Polonia (minus 2,5%), Germania (minus 1,6%) si Lituania (minus 0,9%) . In Romania, pretul la electricitate pentru gospodarii a crescut cu 3,4% intre a doua jumatate a anului 2017 si a doua jumatate a anului 2018, sub cresterea medie de 3,5% inregistrata la nivelul UE.Exprimat in euro, pretul mediu la energie electrica pentru gospodarii in a doua jumatate a lui 2018 varia intre 10,1 euro per 100 kWh in Bulgaria si 31,2 euro per 100 kWh in D ...citeste mai departe despre " Romania, printre statele UE cu cea mai mare crestere a pretului gazelor naturale " pe Ziare.com