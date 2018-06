Romania se afla pe locul al doilea in UE in topul scumpirilor la curentul electric

Potrivit datelor Eurostat, analizate de Profit.ro, am avut parte de o scumpire de 7,2% in a doua jumatate a anului trecut.Dintre statele membre UE, doar in Cipru s-a inregistrat o majorare mai mare decat cea din Romania, de 12,6%.In medie, insa, factura la curent achitata de consumatorii casnici la nivelul blocului comunitar s-a redus cu 0,2%.Suntem pe primul loc la scumpirea benzineiIn alta ordine de idei, Romania a inregistrat cea mai mare scumpire a benzinei, in Europa, de la inceputul anului pana acum. Suntem lideri detasati, la mare distanta de urmatoarea clasata, Franta, si intr-un ritm de doua ori mai rapid decat media europeana.Carburantul este cu 11,8 la suta mai scump acum decat la 1 ianuarie, adica de la 5,16 lei/ litru, la 5,72 lei/ litru.In UE, pe urmatoarele doua locuri se afla Franta si Marea Britanie, cu cresteri de 9,6, respectiv 9,5 la suta fata de inceputul anului.