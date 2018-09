Romanii au castigat mai putin in iulie. Domeniul unde salariul mediu e de 6.566 de lei

Fata de luna precedenta, salariul mediu net a scazut cu 13 lei.In iunie, castigul salarial mediu net a crescut cu 14,3% fata de aceeasi luna a anului trecut, pana la 2.721 lei, dar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 8,4%.In iulie, indicele castigului salarial real (castigul salarial in raport cu evolutia preturilor de consum - n.red.) fata de aceeasi luna a anului trecut a fost de 108,4%.In iulie, castigul salarial mediu nominal net a scazut fata de luna precedenta cu 13 lei (+0,6%).Indicele castigului salarial real a fost de 100% pentru luna iulie fata de luna precedenta.Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost de 195%, la aceeasi valoare fata de cel inregistrat in luna iunie 2018.In iulie, valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice, 6.566 lei, urmata de fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (5.344 lei) si transporturi aeriene (5.317 lei).Cele mai mici salarii nete lunare s-au inregistrat in hoteluri si restaurante, 1.557 lei, urmata de fabricarea articolelor de imbracaminte (1.662) si prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite (1.792 lei).In luna iulie 2018, nivelul castigului salarial mediu net a inregistrat in activitatile din sectorul economic, in aproape egala masura, atat scaderi, cat si cresteri fata de luna precedenta."Scaderile castigului salarial mediu net fata de luna iunie 2018 au fost determinate de acordarea in lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, de vacanta ori pentru performante deosebite), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri. De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (functie de contracte/proiecte), precum si de angajarile de personal cu castiguri salariale mici in unele activit ...citeste mai departe despre " Romanii au castigat mai putin in iulie. Domeniul unde salariul mediu e de 6.566 de lei " pe Ziare.com