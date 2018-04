Romanii care au platit facturi de electricitate umflate cu 20% nu isi pot recupera prea curand banii

Consiliul Concurentei a amendat inca din ianuarie societatile pe care le considera vinovate de incalcarea legii, iar acum propune doua modalitati prin care romanii pagubiti sa isi poata recupera banii pierduti.Consiliul Concurentei a amendat, la inceputul anului, societatile Ecro SRL, Electromagnetica SA, Elster Rometrics SRL, Energobit SA, Landis+Gyr AG si SE Electrica SA cu aproape 16 milioane de euro.Institutia sustine ca s-a impus aplicarea unei astfel de sanctiuni dure din cauza ca toate cele sase societati "au participat la o intelegere pentru impartirea unor licitatii publice organizate de operatorii retelelor de distributie a energiei electrice, cum sunt EON, ENEL, CEZ, Electrica S.A.Companiile au stabilit modul in care urmau sa participe la licitatii astfel incat sa nu se suprapuna si fiecare dintre participanti sa castige contracte de furnizare de echipamente cu eforturi minime.Efectele intelegerilor anticoncurentiale au condus la cresterea artificiala a preturilor de achizitie pentru respectivele echipamente, costurile suplimentare fiind translatate catre consumatorii finali care plateau facturi mai mari pentru energia electrica", se arata in comunicatul Consiliului Concurentei.Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat, miercuri, ca romani din toata tara au platit cu pana la 20% mai mult pentru energia electrica din cauza practicii neconcurentiale si ca exista doua cai prin care consumatorii pagubiti isi pot recupera banii."Exista doua modalitati prin intermediul carora consumatorii pagubiti isi pot recupera banii. Prima este sa actioneze in baza unei directive europene transpuse anul trecut in legislatia romaneasca si sa incerce sa isi recupereze banii in instanta. Dar e complicat, indiferent daca ar face-o individual sau daca s-ar grupa si ar da in judecata la comun.La acest moment, noi comunicam cu ANRE, pentru ca ne dorim ca ei sa calculeze prejudiciul si sa plafoneze cheltuielile pe care le recunosc astfel incat consumatorii sa isi recupereze banii pierduti. Am vorbit cu dumnealor inca de la inceputul anului, ne-au cerut toate datele din motivarea noastra in cauze, iar noi le punem la dispozitie aceste date.Aceasta motivare este documentul in baza caruia noi ne vom apara deciziile in instanta, in cazul in c ...citeste mai departe despre " Romanii care au platit facturi de electricitate umflate cu 20% nu isi pot recupera prea curand banii " pe Ziare.com