S-a deschis primul outlet de electrocasnice din Bucuresti

Gama de produse din magazin va fi formata din produse resigilate sau in lichidare de stoc, deci preturile lor vor fi reduse considerabil.Vor fi comercializate tot felul de produse din categoriile electro-IT, fiind pus accentul pe electrocasnicele mari, dar si pe televizoare, potrivit Adevarul.Doritorii isi pot achizitiona un televizor cu 299 de lei, masina de spalat sau aragaz cu 399 de lei sau aspirator cu 99 de lei.Pe langa preturile reduse, clientii vor beneficia de anumite avantaje, precum transport gratuit sau finantare prin 15 rate fara dobanda, pentru achizitiile peste 1.500 de lei.CEO-ul Flanco Retail, Dragos Sirbu, explica ce inseamna termenul "outlet": "Vorbim despre o categorie de produse noi, care functioneaza in parametri normali, insa ale caror ambalaje au fost desigilate - fie pentru ca au fost cumparate si ulterior returnate, fie pentru ca au fost expuse temporar intr-unul dintre magazinele noastre".Acesta mai spune ca produsele pot avea mici defecte de estetica, dar functionalitatea nu le este afectata, acesta fiind principalul avantaj al unui astfel de magazin.Otletul Flanco Mihai Bravo se afla pe strada Racari nr. 5, in apropiere de Kaufland. Programul este de la 09:00 la 21:00, de luni pana sambata, si de la 10:00 la 20:00 duminica.