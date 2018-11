Salamul de Sibiu va fi promovat cu bani UE in Spania si Italia. Un roman nu mananca mai mult de 4 felii pe an

Asociatia Producatorilor de Salam de Sibiu din care fac parte sase producatori (Angst, Aldis, Agricola Bacau, Scandia Food, Cris-Tim si Reinert) a anuntat miercuri, la INDAGRA, ca romanii iubesc acest produs super premium, de nisa, desi consumul unui roman nu este mai mare de 4 felii pe an, la o productie de 2.100 de tone in 2017."Ziua Nationala a Salamului de Sibiu va fi de fiecare data pe 1 noiembrie. De ce 1 noiembrie? Pentru ca de fiecare data se desfasoara cel mai titrat targ din Romania, INDAGRA. Este locul in care producatorii se intalnesc cu consumatorii, cu retailerii. Este locul cel mai frumos unde putem promova produsele si sa discutam planuri de viitor", a spus Carmen Gavrilescu, presedintele Asociatiei, intr-o conferinta de presa.Ea a precizat ca in anul 2017 asociatia a castigat un grant de 1,5 milioane de euro prin programul european "Enjoy! It's from Europe", in cadrul caruia timp de trei ani, 2018, 2019 si 2020, Salamul de Sibiu va fi promovat in Romania, Italia si Spania, iar primele doua targuri de promovare la Barcelona si Torino s-au desfasurat deja."2018 este primul an de implementare si ne bucuram ca am reusit sa obtinem ca Romania, tara din care facem parte, sa fie tara de promovare, pentru ca romanii iubesc foarte mult Salamul de Sibiu si trebuie sa promovam acest sistem de calitate, de Indicatie Geografica Protejata, care tezaurizeaza istoria celor mai vechi companii care activeaza in Romania. Au venit si companii tinere in aceasta asociatie, care inoveaza si invata alaturi de noi si duc mai departe istoria celor 130 de ani", a declarat Carmen Gavrilescu.Ea a adaugat ca va urma un program extrem de complex, "Noaptea Restaurantelor"."Salamul de Sibiu ramane un salam de nisa super premium in mintea consumatorilor nostri, dar vrem sa invatam oamenii sa consume un produs de calitate. In Romania, consumul anual este de 4 felii de salam pe cap de locuitor. Productia in 2017 a fost de 2.100 de tone si prognozam 2.400 tone anul acesta. Tinta noastra este sa ajungem la 3.000 de tone in urmatorii doi ani si pentru a accesa inca un fond european, tot pe trei ani, care poate fi dublu, daca grantul acesta se desfasoara bi ...citeste mai departe despre " Salamul de Sibiu va fi promovat cu bani UE in Spania si Italia. Un roman nu mananca mai mult de 4 felii pe an " pe Ziare.com