Salariile romanilor scad, preturile cresc si mai mult. Ce scumpiri ne asteapta in urmatoarele 3 luni

In plus, intreprinzatori chestionati de Institutul National de Statistica ( INS ) au apreciat ca pana in luna martie preturile din comertul cu amanuntul vor continua sa creasca.Noile cresteri de preturi se adauga celor inregistrate pe tot parcursul anului 2017, care au dus rata inflatiei la nivelul record si ne vor afecta pe fiecare dintre noi, dar mai ales pe cei care, incepand cu luna ianuarie a acestui an, au primit salarii mai mici, ca urmare a modificarilor fiscale.Iata doar cateva dintre scumpirile care ne asteapta in perioada urmatoare:Carburanti mai scumpi cu peste 7%Carburantii s-au scumpit continuu incepand cu toamna lui 2017. La finele lunii ianuarie, romanii plateau cu peste 10% mai mult pentru un litru de combustibil, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, potrivit unei analize realizate de Ziare.com.Presedintele Asociatiei Benzinarilor Privati din Romania, Adrian Perju, sustine ca majorarile de pret vor continua si vor fi accentuate."Dupa estimarile mele, pretul mediu al carburantilor va ajunge pana la Paste (8 aprilie - n.red.) la 5,7 lei - 5,8 lei pe litru (in conditiile in care acum pretul este de circa 5,46 lei/litru, cresterea ar fi de peste 7%). E o crestere mare, nu incape indoiala, in conditiile in care preturile combustibililor s-au majorat deja cu pana la 15 bani pe litru fata de luna octombrie a anului trecut.Eu cred ca pretul carburantilor ar trebui sa varieze in functie de valoarea barilului de petrol si raportul leu-dolar. Dar parerea mea este ca si statul are un amestec in aceste scumpiri. Doar statul este principalul beneficiar al majorarii de pret a carburantilor, in conditiile in care el incaseaza mai multi bani din accize", a precizat Adrian Perju.Avand in vedere ca scumpirea carburantilor provoaca majorarea cheltuielilor de transport ale producatorilor si distribuitorilor de bunuri, este de asteptat sa antreneze cresteri de preturi la toate produsele de pe piata.Pretul mediu al alimentelor va creste cu 8-10%Presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara, Dragos Frumosu , crede ca alimentele se vor scumpi cu 8-10% in urmatoarele luni. Liderul sindical sustine, insa, ca producatorii autohtoni nu sunt responsabili nici pentru scumpirile alimentelo ...citeste mai departe despre " Salariile romanilor scad, preturile cresc si mai mult. Ce scumpiri ne asteapta in urmatoarele 3 luni " pe Ziare.com