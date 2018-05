Scumpiri in lant la motorina si benzina: Un plin costa cu pana la 48 de lei mai mult fata de octombrie 2017

In fapt, fata de octombrie 2017, un plin e mai scump cu aproximativ 50 de lei. Iar viitorul nu e prea promitator.Ziare.com a comparat pretul la cateeva statii de carburanti pentru a vedea cum au evoluat preturile. Rompetrol , statia Mihai Bravu, BucurestiBenzina Efix 95Pret 1 octombrie: 5,02 lei/litruPret 22 mai: 5,71 lei/litruMotorina Efix DieselPret 1 octombrie: 5,07 lei/litruPret 22 mai: 5,86 lei/litruAstfel, un plin de benzina e cu 34,5 lei mai scump, iar un plin de motorina cu 39,5 lei. Petrom , statia Barbu Vacarescu, BucurestiBenzina Standard 95Pret 1 octombrie: 4,89 lei/litruPret 22 mai: 5,75 lei/litruMotorina StandardPret 1 octombrie: 4,99 lei/litruPret 22 mai: 5,8 lei/litruBenzina Extra 99Pret 1 octombrie: 5,37 lei/litruPret 22 mai: 6,23 lei/litruMotorina ExtraPret 1 octombrie: 5,25 lei/litruPret 22 mai: 6,06 lei/litruAstfel, un plin de benzina e mai scump cu 43 de lei, iar un plin de motorina cu 40,5 lei.Socar, statia Basarabia, BucurestiNano 95Pret 1 octombrie: 4,99 lei/litruPret 22 mai: 5,69 lei/litruNano DieselPret 1 octombrie: 4,89 lei/litruPret 22 mai: 5,84 lei/litruNano 98Pret 1 octombrie: 5,59 lei/litruPret 22 mai: 6,19 lei/litruNano Super DieselPret 1 octombrie: 5,19 lei/litruPret 22 mai: 6,09 lei/litruAstfel, un plin de benzina e mai scump cu 35 de lei, iar un plin de motorina cu 47,5 lei, respectiv 45 de lei pentru cea premium.Viitorul nu suna prea bineReamintim ca la 1 octombrie 2017 a intrat in vigoare a doua etapa a supraaccizei la carburanti, fapt ce a dus la scumpiri destul de semnificative.Iar cum titeiul si dolarul continua sa mearga pe panta ascendenta, sanse ca pretul carburantilor sa se tempereze sunt mici.In fapt, cotatiile petrolului au depasit, saptamana trecuta, pragul de 80 dolari pe baril pentru prima oara din noiembrie 2014, marcand un nou maxim al ultimilor trei ani si jumatate, in contextul ingrijorarilor privind scaderea exporturilor din Iran in urma reintroducerii sanctiunilor economice de catre SUA, iar avansul petrolului ar putea sa continue.Noul embargo impus Iranului de catre SUA ar putea reduce cu 500.000 de barili de petrol pe zi oferta globala. I ...citeste mai departe despre " Scumpiri in lant la motorina si benzina: Un plin costa cu pana la 48 de lei mai mult fata de octombrie 2017 " pe Ziare.com