Se scumpesc apartamentele, in toata Romania! Doar in luna mai preturile au crescut cu 1,5%

Tendinta de crestere a preturilor a fost resimtita in toate marile orase ale tarii, atat pe piata apartamentelor vechi, cat si pe cea a apartamentelor noi. Pe parcursul lui mai, Iasiul a depasit pragul de 1.000 de euro pe metru patrat ca medie de pret la apartamente, alaturandu-se astfel celorlalte sase mari orase in care acest lucru se intamplase deja: Bucuresti, Cluj, Craiova, Timisoara si Constanta.Din punctul de vedere al asteptarilor vanzatorilor, apartamentele din Capitala s-au apreciat, per ansamblu, cu 1% luna trecuta, de la 1.315 la 1.328 de euro pe metru patrat. Cresteri au fost consemnate pe ambele segmente de piata analizate, respectiv vechi si nou: in cel dintai caz a fost consemnat un plus de 0,7% (de la 1.234 la 1.243 de euro pe metru patrat), iar in cel de-al doilea a avut loc un avans de 1,2% (de la 1.372 la 1.389 de euro pe metru patrat).In Brasov, indicele imobiliare.ro a consemnat, per ansamblu, o crestere de 0,5% a preturilor apartamentelor, de la 1.043 la 1.048 de euro pe metru patrat util. Locuintele din blocurile vechi s-au apreciat insa mai putin, cu 0,2% mai exact (de la 1.044 la 1.046 de euro pe metru patrat), in vreme ce unitatile locative nou-construite au consemnat un avans de 0,8% (de la 1.046 la 1.054 de euro pe metru patrat util).In Cluj-Napoca locuintele disponibile spre vanzare s-au apreciat luna trecuta cu 1,2%, ajungand la 1.523 de euro pe metru patrat util (fata de nivelul de 1.505 euro pe metru patrat util valabil la finele lui aprilie) . Cresterile resimtite pe cele doua segmente de piata analizate au fost inegale: apartamentele din blocurile vechi s-au apreciat cu 0,5% (de la 1.552 la 1.559 de euro pe metru patrat), iar cele din cadrul noilor ansambluri rezidentiale cu 2,2% (de la 1.460 la 1.492 de euro pe metru patrat).In Constanta, apartamentele s-au scumpit cu 2,1% in mai, ajungand sa coste, in medie, 1.147 de euro pe metru patrat util, fata de 1.123 de euro pe metru patrat util la sfarsitul lui aprilie. In vreme ce locuintele din blocurile vechi s-au apreciat cu 2% (de la 1.122 la 1.145 de euro pe metru patrat), cele nou-construite au consemnat un avans apropiat, respectiv 2,2% (de la 1.127 la 1.152 de euro pe metru patrat).