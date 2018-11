Se scumpeste RCA pentru persoane fizice, iar pentru firme devine mai ieftina

Potrivit unui comunicat de presa transmis de ASF joi, tarifele au fost calculate de Ernst & Young Assurance Services SRL."Tarifele de referinta au fost calculate, potrivit prevederilor legale, de o companie independenta - Ernst & Young Assurance Services SRL - in functie de: categoriile de vehicule (autoturisme, autovehicule transport marfa, autovehicule transport persoane etc.), de tipul asiguratului (persoana juridica/persoana fizica), de varsta asiguratilor in cazul persoanelor fizice, precum si de caracteristicile tehnice ale vehiculelor (capacitatea cilindrica sau puterea, masa maxima autorizata, numarul de locuri).Schimbarea relativa a primei de risc de referinta comparativ cu cea din tariful de referinta anterior nu este consistenta la nivelul tuturor categoriilor de autovehicule, existand atat scaderi, cat si cresteri de valoare", se arata in comunicat.Modificarile tarifelor de referinta estimate pentru fiecare segment de risc sunt generate, in principal, de evolutia daunalitatii in perioadele de referinta luate in considerare in cadrul celor doua exercitii de calcul.Tariful de referinta mediu ponderat pentru persoane fizice este de 790 de lei, cu 4% mai mult decat cel inregistrat la calculul anterior. Pentru persoane juridice este de 1,660 de lei, cu 5% mai putin."Tariful de referinta mediu ponderat, in functie de numarul de expuneri pe fiecare segment pentru persoane fizice, este de 790 lei, in crestere cu 4% fata de cel inregistrat in exercitiul de calcul anterior, iar pentru persoane juridice este de 1.660 lei, in scadere cu 5% fata de cel inregistrat in exercitiul de calcul anterior.Publicarea tarifelor de referinta reprezinta un demers ce conduce la cresterea transparentei, la informarea si la transmiterea catre consumatori a unor informatii corecte si complete cu privire la politele RCA. Tarifele de referinta nu reprezinta tarife la care sunt incheiate politele RCA in piata", se mai arata in document. ...citeste mai departe despre " Se scumpeste RCA pentru persoane fizice, iar pentru firme devine mai ieftina " pe Ziare.com