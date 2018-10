Sindicatele avertizeaza: Painea se scumpeste cu 20% pana in decembrie. Urmeaza laptele, carnea, legumele

"Pretul painii din Romania este un pret ireal, mult sub valoarea reala, un kg de paine costa undeva la 3 lei - 3,5 lei, iar pe raft poate ajunge pana la 6-7 lei. La paine nu s-a modificat pretul fata de anul trecut, de acum incolo se poate modifica pentru ca vremea capricioasa a cam afectat productia. Pana la finalul anului s-ar putea inregistra o crestere cu 15-20%", a declarat pentru Mediafax Dragos Frumosu."Problema noastra insa nu este asta, faptul ca pentru o paine de 1 leu vom ajunge poate sa platim 1,2 de lei, nu ar reprezenta o diferenta foarte mare in buzunar. Problema noastra este ca veniturile nete sunt foarte mici. Daca la un neamt o crestere de 10 centi nu inseamna nimic la salariul sau de 2.000 de euro, insa la noi 10 centi sau 40 de bani inseamna foarte mult", adauga Dragos Frumosu.Reprezentantul sindicatelor spune ca Romania importul de produse congelate reprezinta 3-4% din totalul produselor de panificatie, ceea ce creeaza o problema producatorilor din sector."In supermarket-uri si hypermarket-uri exista aceste painici congelate, pe care le gasesti in majoritatea timpului majoritatea calde si tentante pentru cumparatori. Aceste 3-4 procente poate nu reprezinta la prima vedere mult foarte mult, insa annual acestea pot reprezenta cateva mii de tone", spune Frumosu.De asemenea, liderul sindicatelor din industria alimentara spune ca in Romania se asteapta cresteri de pret si la lapte, carne sau legume."La lapte este o crestere de 8% care este partial nejustificata, dar daca discutam depre lapte si despre o astfel de crestere trebuie sa discutam ca in alte tari membre ale Uniunii Europene, unde pretul a scazut cu 12%, ori de ce in Romania exista aceasta crestere iarasi este un lucru pe care nu pot sa mi-l explic in mod direct", spune Frumosu.De asemenea, spune Dragos Frumosu, Romania importa circa 25% din laptele pentru procesare."Pana nu demult justificarea importului de lapte, desi avem potential, era ca laptele importat este mai ieftin decat cel produs aici, in conditiile in care fermierii primeau un pret de nimic", mentioneaza sursa citata.In privinta legumelor, cresterea de pret este justificata, spune liderul sindicatelor din industria ...citeste mai departe despre " Sindicatele avertizeaza: Painea se scumpeste cu 20% pana in decembrie. Urmeaza laptele, carnea, legumele " pe Ziare.com