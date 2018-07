Doua vorbe de la Teodorovici au aruncat in aer actiunile Romgaz. Investitorii au vandut cele mai multe actiuni din ultimii 5 ani

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat in cursul diminetii de joi ca proiectul de hotarare de guvern care prevede plafonarea pretului la care producatorii pot vinde gazul extras din Romania intra ordinea de zi a sedintei Executivului de pe 19 iulie, pentru o prima lectura.Pana la urma, proiectul de hotarare n-a mai fost discutat de Guvern si nici nu se stie cu siguranta cand sau daca va fi adoptat. Cu toate astea, simplul fapt ca Ministerul Finantelor a promovat acest proiect a cauzat o scadere cu peste 5% a valorii actiunilor Romgaz, tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti. In plus, valoarea actiunilor OMV Petrom a scazut si ea cu peste 4,6%.De ce si cum s-au produs aceste scaderi, dar si ce efecte ar putea avea ele asupra companiilor a explicat pentru Ziare.com Gabriel Aldea, senior broker la Tradeville."Scaderea pretului de piata al actiunilor celor doua companii consider ca are legatura directa cu posibila plafonare a pretului gazelor din productia interna, masura ce ar urma sa fie luata in discutie de catre Guvern, conform informatiilor aparute in presa.Bursa este foarte sensibila la astfel de anunturi, in conditiile in care trazactionarea se face, de regula, anticipand rezultatele pe care urmeaza sa le obtina companiile sau evenimente cu impact major asupra acestora.La acest moment, putem spune ca rezultatele celor doua companii pe trimestrele I, II si probabil III nu vor fi influentate. Dar, ca perspectiva - in cazul in care chiar se va ajunge la plafonarea pretului gazelor din productia interna - rezultatele viitoare ale companiilor (Romgaz/OMV Petrom) pot fi influentate semnificativ", a declarat Gabriel Aldea.Specialistul consultat de Ziare.com a explicat si care sunt mecanismele care determina scaderea preturilor actiunilor."Capitalul unei companii este impartit intr-un numar de actiuni, care se tranzactioneaza la bursa. Atunci cand, de exemplu, compania inregistreaza rezultate pozitive si are de asemenea perspective bune in continuare, investitorii sunt interesati sa cumpere actiunile. Aceasta se concretizeaza la un moment dat in cresterea cererii de actiuni si atrage dupa sine o majorare normala a pretur ...citeste mai departe despre " Doua vorbe de la Teodorovici au aruncat in aer actiunile Romgaz. Investitorii au vandut cele mai multe actiuni din ultimii 5 ani " pe Ziare.com