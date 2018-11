TAROM se intoarce in Oradea dupa 15 ani si introduce doua curse directe spre Italia si Spania

Operarea curselor va incepe din 25 martie 2019, iar biletele de avion pot fi cumparate incepand cu 15 decembrie."TAROM isi continua misiunea de a conecta comunitatile de romani de pretutindeni. Portofoliul de rute al operatorului aerian national se imbogateste cu Oradea-Milano si Oradea - Barcelona.Principalul motiv pentru care operarea efectiva a curselor incepe din martie anul viitor este procedura de obtinere a sloturilor de zbor pe cele doua noi rute.Marcam deschiderea a nu mai putin de 16 noi rute in ultima perioada. Continuam sa dezvoltam prezenta companiei pe piata, mizand in permanenta pe nevoia de conectare a polurilor de crestere economica din Romania cu cat mai multe destinatii", a transmis compania aeriana prin intermediul unui comunicat de presa publicat pe site.Zborurile pe cele doua rute vor fi operate de doua ori pe saptamana, numarul minim de locuri disponibile pe cursa fiind de 120.Potrivit sursei citate, in pretul biletelor de avion vor fi incluse:- Transportarea bagajelor de cala (23 de kg) si a bagajelor de mana (10 kg);- Servicii la bord;- Operatiuni de check-in in aeroport."Contam pe un factor de incarcare pozitiv pe aceste doua noi rute, bazat pe valorificarea traficului intern cat si extern, turistic, dar nu numai. Suntem constienti de nevoia constanta de a calatori rapid si in siguranta, exprimata de bihorenii care au creat veritabile comunitati locale in Milano si Barcelona. Deschiderea celor doua curse regulate TAROM este un raspuns onest la aceasta nevoie.Transmitem pe aceasta cale multumiri Consiliului Judetean Bihor pentru sprijin. Apreciem eforturile constante si profesioniste de promovare a Regiunii Bihor si totodata ne exprimam increderea intr-un proiect de colaborare solid, pe termen lung", se mai arata in comunicat.Citeste si:TAROM si-a lansat aplicatie pentru mobilTAROM vrea sa inchirieze doua Boeing-uri 787 DreamlinerTAROM a uitat sa anunte ca si-a comandat 5 avioane noi, in valoare de aproape 600 de milioane de euroTAROM cumpara avion de lux pentru a-l inchiria oamenilor de afaceri sau GuvernuluiTAROM lanseaza curse directe spre Baku si Erevan. Mai cumpara si niste avione uzateA.D. ...citeste mai departe despre " TAROM se intoarce in Oradea dupa 15 ani si introduce doua curse directe spre Italia si Spania " pe Ziare.com