Tehnocratii lui Ciolos vs. PSD-ALDE: Cat a crescut pretul carburantilor intr-un an

"O 'realizare' clara a guvernarii PSD-ALDE este cresterea pretului carburantilor la pompa ca urmare a introducerii supraaccizei.Premierul Tudose nu a explicat clar de ce introduce aceasta noua taxa si nici daca banii care vor alimenta bugetul vor fi investiti in modernizarea infrastructurii rutiere sau vor ajunge in alte capitole bugetare", este mesajul postat de Platforma Romania 100 pe pagina de Facebook , impreuna cu un grafic.Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, a anuntat la inceputul anului ca va prezenta zilnic comparatii sintetice si analize care arata diferentele intre guvernarea tehnocrata si guvernele PSD-ALDE.