"Dupa celebrul salam, Sibiul mai are un produs protejat!Telemeaua de Sibiu a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a deveni produs cu indicatie geografica protejata!", a anuntat, miercuri, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.Alte 6 alimente traditionale din Romania care au primit etichete europene de calitate sunt:Carnatii de PlescoiScrumbia de Dunare afumataNovacul afumat din Tara BarseiTelemeaua de IbanestiSalamul de SibiuMagiunul de prune de TopoloveniConform unui comunicat de presa al Reprezentantei, "Telemeaua de Sibiu" este o branza obtinuta din lapte de oaie si preparata timp de secole de baci."Telemeaua proaspata are un gust dulce, dar in acelasi timp usor sarat, care devine mai intens si suculent atunci cand branza se matureaza. In fiecare an, un numar mare de festivaluri si sarbatori populare legate de cresterea oilor si productia acestui tip de branza sunt organizate pentru a celebra produsul emblematic al regiunii sibiene.Cu noul ei statut, 'Telemeaua de Sibiu' se alatura altor peste 1450 de produse deja prezente in Registrul produselor protejate la nivelul UE (DOOR)", potrivit sursei citate.A.D. ...citeste mai departe despre " Telemeaua de Sibiu devine produs protejat si recunoscut la nivelul UE " pe Ziare.com