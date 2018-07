Seful de la Finante a precizat, joi, ca proiectul de hotarare de guvern pentru plafonarea pretului la gaze la 55 lei/Mwh va intra in prima lectura in sedinta de azi.Intrebat de jurnalisti daca va trebui modificata Legea Energiei pentru a putea plafona pretul gazelor naturale din productie interna, ministrul Teorodovici a raspuns negativ."Sunt prevederi in proiect care trimit atat la Legea Concurentei, cat si la cea Energiei", a spus Teodorovici.Totusi, au insistat jurnalistii, in Legea Energiei se prevede ca doar in situatii extreme se poate recurge la o plafonare de pret."Ce ar trebui sa fie extrem ca sa ne convingem ca e o situatie extrema? In Romania exista tot soiul de piedici din acestea in legislatie. Pentru mine, pentru Ministerul Finantelor, e o problema ca cei doi operatori au crescut nejustificat pretul la gaze, in conditiile in care nu au facut investitiile la care s-au angajat", a adaugat ministrul Teodorovici.-vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " Teodorovici sustine ca suntem intr-o situatie extrema, care justifica plafonarea pretului la gaze " pe Ziare.com