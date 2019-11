Topul suferintei la pompa: Pe ce loc se afla Romania si cum ne-am clasat in ultimii trei ani

Bloomberg realizeaza periodic aceasta ierarhie, prin raportarea venitului mediu zilnic al populatiei unei tari la costul mediu al unui litru de carburant.In trimestrul al treilea al acestui an, Romania se afla pe locul 14 in topul suferintei la pompa.Concret, din venitul nostru zilnic de 29,90 de euro, 3,92% se duce pe un litru de benzina, care costa deci 1,17 euro.Fata de aceeasi perioada a anului trecut, am coborat un loc in topul suferintei la pompa. In trimestrul al treilea din 2018 ne aflam pe 13. Atunci, din venitul nostru zilnic de 28,13 euro, 4,36% se ducea pe un litru de benzina, care costa 1,23 euro.Iata cum arata top 10 suferinta la pompa10. Bulgaria (4,79% din 22,97 euro)9. Thailanda (5,15% din 20,67 euro)8. Turcia (5,4% din 21,14 euro)7. Indonezia (6% din 10,68 euro)6. Egipt (6,08% din 8,26 euro)5. Africa de Sud (6,5% din 14,76 euro)4. Nigeria (7,31% din 5,02 euro)3. Filipine (10,88% din 8,46 euro)2. India (17,79% din 5,55 euro)1. Pakistan (un litru de benzina reprezinta 22,43% din venitul zilnic de 2,93 euro)In topul suferintei la pompa, Romania e flancata de Mexic (3,86% din 25,14 euro) si Argentina (3,96% din 19,60 euro). Pe locul 11 se afla Columbia (4,18% din 15,18 euro).Dar care e situatia la polul opus? Venezuela, saraca tara bogata in petrol, este un caz special. Aici, benzina costa un eurocent/litru, dar si venitul mediu zilnic este de 14 eurocenti. Tara se afla intr-o criza economica si sociala, iar veniturile populatiei au scazut dramatic in ultimul an: in trimestrul al treilea din 2018, venezuelenii traiu, in medie, cu aproape 30 de euro (echivalent) pe zi, iar acum... cu doar cativa centi.In rest, in randul natiunilor care dau foarte putin din venitul mediu zilnic pe un litru de benzina sunt cele bogate. De exemplu, cei din Kuwait cheltuie, in medie, 0,44% din venitul mediu zilnic de 72,16 de euro pe un litru de benzina, SUA - 0,44% din 161,4 de euro, Luxemburg - 0,47% din 270,36 euro, Emiratele Arabe Unite - 0,54% din 99,19 euro.Cum a evoluat Romania in topul suferintei la pompaTrimestrul 3 din 2019: locul 14, cu 3,92% din venitul mediu zilnic de 29,90 euroTrimestrul 2 din 2019: locul 13, cu 3,88% din 30,09 euroTrimestrul 1 din 2019: locul 15, cu 3,85% din 29,87 euroTrimestrul 3 din 2018: locul 13, cu 4,36% din 28,13 euroTrime ...citeste mai departe despre " Topul suferintei la pompa: Pe ce loc se afla Romania si cum ne-am clasat in ultimii trei ani " pe Ziare.com