Veniturile companiilor aeriene ar putea scadea anul asta cu 250 de miliarde de dolari

Anul trecut, veniturile totale ale industriei aeriene s-au situat la 838 de miliarde de dolari, transmite Reuters."Cu siguranta sunt necesare actiuni masive extrem de rapid", le-a spus jurnalistilor Alexandre de Juniac, directorul general al Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA), in cadrul unei videoconferinte.Companiile aeriene din intreaga lume si-au lasat la sol majoritatea flotei pentru a-si prezerva numerarul, pe fondul restrictiilor severe de calatorie menite sa incetineasca raspandirea epidemiei. Ele se confrunta cu presiuni imense asupra nivelului lichiditatilor, iar aproape jumatate dintre operatorii aerieni ar putea intra in faliment in urmatoarele saptamani, daca nu se vor lua masuri pentru sprijinirea industriei, a declarat seful IATA.Acesta a adaugat: "Avem o criza de lichiditati care vine in plina viteza - nu inregistram venituri, dar avem alte costuri - asadar avem cu disperare nevoie de numerar".Alexandre de Juniac a facut apel la exceptii pentru zborurile cargo, spunand ca este amenintata o activitate economica vitala din cauza inchiderii spatiilor aeriene.Luna trecuta, Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni previziona un scenariu in care impactul va fi unul de forma unei curbe in V, similar cu epidemia SARS din 2003, cu un declin semnificativ, urmat de o relansare rapida. De asemenea, IATA previziona ca veniturile companiilor aeriene ar putea scadea anul acesta cu pana la 113 miliarde de dolari, din cauza epidemiei.IATA reprezinta aproximativ 290 de companii aeriene din intreaga lume, echivalentul a 82% din traficul aerian mondial.