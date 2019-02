Badulescu sustine ca astfel magazinele se vor putea aproviziona mai bine si se va evita prezenta traficului greu prin oras."Vom incepe discutiile cu marile lanturi de supermarketuri. Eu voi avea o initiativa de consilier general care sa inchida pentru sambata si duminica activitatile comerciale din anumite supermarketuri din Bucuresti, tocmai ca in weekend sa se poata aproviziona foarte bine si sa evitam prezenta traficului greu pentru zonele din Bucuresti", a declarat, vineri, Aurelian Badulescu.Viceprimarul sustine ca propunerea, cel mai probabil, nu va fi pe placul marilor retaileri."Lucrul asta o sa-i supere, dar vom limita la 3,5 tone orice forma de aprovizionare pe aceste lanturi de magazine", a mai spus Badulescu.Viceprimarul Capitalei afirma ca isi bazeaza propunerea pe doleantele bucurestenilor, primind aceasta recomandare de la mai multe persoane.Amintim ca a mai existat o astfel de propunere, in 2014, initiatorul fiind deputatul PNL Marin Anton, la acea vreme vicepresedinte al Comisiei pentru Agricultura. El sustinea ca aceasta masura ar incuraja consumul intern, in conditiile in care romanii ar fi nevoiti sa isi cumpere alimentele din piete sambata si duminica.La doi ani dupa ce a lansat proiectul, in martie 2016, Anton anunta ca deputatii au renuntat la idee, in contextul in care proiectul a fost criticat. ...citeste mai departe despre " Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, va propune inchiderea unor supermarketuri in weekend " pe Ziare.com