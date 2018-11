Vinul este produs in podgoria ecologica Insuratei, din judetul Braila, si poate fi comercializat si ca vin organic.Vinurile produse sub denumirea "Insuratei" pot fi albe, rosii sau rose. Strugurii trebuie cultivati numai din aceasta regiune din sud-estul Romaniei, unde este produs si vinul.Podgoria Insuratei, situata in regiunea Baraganului, dateaza din vechime, iar in prezent, dupa mai multe investitii cu fonduri europene, a devenit o importanta podgorie ecologica.Utilizarea unor tehnici agricole specifice care respecta mediul contribuie la mentinerea echilibrului faunei si florei din regiune. Astfel, acest produs poate fi comercializat si ca vin organic in conformitate cu normele europene in vigoare.Produsele cu certificarea DOP sunt cele care au cea mai puternica legatura cu regiunea din care provin. Alte certificari mai sunt indicatie geografica protejata (IGP) sau indicatie georgrafica (IG).Acest nou nume se va alatura celor 38 din vinuri romanesti certificate cu DOP. Astfel, numarul vinurilor romanesti protejate la nivelul UE (DOP, IGP, IG) va ajunge la 52.In Uniunea Europeana peste 1.750 de vinuri sunt deja protejate, lista lor fiind disponibila in baza de date e-bacchus. Cele mai multe vinuri DOP din UE ii apartin Frantei, respectiv 380. ...citeste mai departe despre " Vinul romanesc "Insuratei", pe lista celor protejate in UE " pe Ziare.com