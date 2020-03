Wizz Air automatizeaza rambursarea banilor pentru zborurile anulate: Incarca automat 120% din tariful original

"(...) din cauza volumului semnificativ mai mare de zboruri anulate, ca urmare a restrictiilor de calatorie impuse pentru combaterea pandemiei COVID-19, a automatizat procesul de rambursare a clientilor afectati, incarcand automat 120% din tariful original sub forma de credit de companie in conturile WIZZ ale clientilor sai.In paralel cu introducerea procesului de rambursare automatizat, compania aeriana isi va dezactiva temporar functia de inregistrare a cererilor online, pana cel tarziu la 14 aprilie 2020, pentru a se asigura ca poate gestiona volumul de peste 100 de ori mai mare de anulari primite in ultima perioada (...) chiar daca ar putea dura mai mult decat de obicei, toate cererile vor fi gestionate si clientii vor fi eligibili pentru o rambursare pentru zborul sau zborurile anulate", precizeaza operatorul aerian.Reprezentantii Wizz Air mentioneaza, totodata, ca, in timp ce procesul automat de rambursare a banilor pentru agentiile de turism este dezvoltat cu prioritate, agentiile de turism sunt rugate sa contacteze centrul de apel al companiei."Pasagerii care si-au facut rezervarile prin intermediul agentiilor de turism - inclusiv agentiile de turism online - ar trebui sa ia legatura cu compania de la care si-au achizitionat biletele. In aceasta perioada extrem de neobisnuita, va rugam sa aveti rabdare si sa folositi cat mai mult posibil platformele noastre de gestiune individuala, accesibile din e-mail-uri primite, pentru a minimiza traficul catre centrele noastre de apeluri extrem de ocupate.Desi este in afara controlului Wizz Air, compania aeriana isi cere scuze pentru neplacerile pe care interdictiile de calatorie si, implicit, anularile le-ar fi putut provoca si reasigura ca gestionarea cererilor si rambursarea sunt o prioritate principala", noteaza compania de transport aerian.Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, ofera mai mult de 700 de rute de la 25 de baze, ce asigura conexiunea intre 155 de destinatii din 45 de tari.Compania opereaza o flota de 121 de aeronave Airbus si este listata la London Stock Exchange cu abrevierea Wizz, fiind inclusa in calculul indicilor FTSE 250 si FTSE All-Shares. Wizz Air este membra a Asociatiei Interna ...citeste mai departe despre " Wizz Air automatizeaza rambursarea banilor pentru zborurile anulate: Incarca automat 120% din tariful original " pe Ziare.com