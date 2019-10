Oficialii companiei aeriene sustin ca zborurile vor incepe din vara anului 2020, biletele fiind puse deja in vanzare.Totodata, vor creste frecventele saptamanale pe patru rute deja existente, catre Roma, Bologna, Bruxelles si Tel Aviv."Sunt incantat ca dupa anuntul extinderii bazei de la Bucuresti venim cu vesti bune si pentru Iasi. Deschidem sase noi rute de la Iasi catre Barcelona, Berlin, Bari, Torino, Verona si Londra-Southend.Vom aloca o a treia aeronava de tip Airbus A320 bazei de la Iasi. Anul viitor ajungem la 20 de rute pe aeroportul din Iasi", a declarat, joi, intr-o conferinta de presa Stephen Jones, managing director in cadrul Wizz Air.Directorul aeroportului iesean, Catalin Bulgariu, a precizat ca in acest an traficul va atinge 1,4 milioane de pasageri, el anticipand ca anul viitor, aeroportul din Iasi va depasi la acest capitol aeroportul din Timisoara si se va clasa pe locul trei, dupa Bucuresti si Cluj."Daca lucrurile merg cum ne dorim, putem ajunge la patru milioane de pasageri in anul 2030", a precizat Catalin Bulgariu.La randul sau, presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a spus ca modernizarea terminalului de pasageri ramane o prioritate."Atragem la Iasi calatori din Republica Moldova si chiar din Ucraina. Suntem un aeroport important in regiune, iar numarul mare de zboruri inseamna si evenimente noi care se pot organiza la Iasi", a declarat seful CJ Iasi, Maricel Popa. ...citeste mai departe despre " Wizz Air lanseaza 6 rute noi din Romania. Care sunt destinatiile " pe Ziare.com