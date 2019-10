Actiunile operatorului PRO TV au scazut dupa tranzactia cu miliardarul ceh

Luni, Bursa de la Praga a fost inchisa datorita unei sarbatori publice.Actiunile CME inregistrau marti dimineata un declin de 5,8%, la 101,20 coroane (4,39 dolari), la Bursa de la Praga, dupa ce luni actiunile CME listate la bursa americana Nasdaq au inchis in scadere cu 5,2%, la 4,41 dolari.CME a anuntat duminica ca a acceptat sa fie achizitionata de PPF, care va plati 4,58 dolari per titlu actionarilor. Cifra reprezinta o prima de 32% fata de valoarea actiunilor CME inainte de a fi anuntata revizuirea strategica in martie, cand s-a vehiculat pentru prima data ideea vanzarii. De atunci, actiunile CME au urcat cu aproximativ 32%.Valoarea de 4,58 dolari este usor sub pretul de 4,65 dolari per titlu inregistrata la inchiderea sedintei bursiere de vineri, cand capitalizarea bursiera a CME era de 1,18 miliarde de dolari.Cel mai mare actionar, AT&T, a acceptat sa voteze in favoarea tranzactiei, a informat CME.Tranzactia, care ar urma sa se finalizeze la mijlocul anului viitor, in functie de aprobarea actionarilor si a autoritatilor de reglementare, marcheaza extinderea PPF in sectorul de media si cel de telecomunicatii din Europa Centrala si de Est (CEE).Petr Kellner, actionarul majoritar al grupului de investitii PPF, sustine intr-un comunicat de presa ca achizitia CME va consolida operatiunile de telecomunicatii din Europa Centrala si de Est."Achizitia CME cu activele sale media in cinci tari europene va completa si va consolida in continuare operatiunile noastre de telecomunicatii din Europa Centrala si de Est. Dorim sa valorificam sinergiile naturale dintre crearea de continut si distributia acestuia, cu scopul de a dezvolta in continuare afacerile noastre de telecomunicatii si mass-media. CME este o organizatie sanatoasa si bine condusa si nu intentionam sa aducem modificari semnificative la nivelul operatiunilor sale", a declarat Petr Kellner.Compania americana AT&T detine 64% din actiunile obisnuite ale CME, dar controleaza efectiv 75% din CME cand se iau in calcul actiunile preferentiale.AT&T a anuntat ca va primi aproximativ 1,1 miliarde de dolari in numerar la finalizarea tranzactiei.CME este o companie de media si de divertisment care opereaza afaceri de top pe cinci piete din Europa Centrala si de Est, cu o populatie totala de aproximativ 45 de milioane de oameni. Operatiunile CME difuzeaza 30 de canale de televiziune in Romania (PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA, PRO TV International si PRO TV Chisinau), Bulgaria (bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady si Ring), Cehia (Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova International, Nova Actiune si Nova Aur), Republica Slovaca (TV MarkAza, MarkAza International, Doma si Dajto) si Slovenia (POP TV, Kanal A, Brio, Oto si Kino).