ANAF: Nu avem o definitie a evaziunii fiscale. Sa modificam legea!

"Am facut o initiativa prin care ne propunem sa modificam vestita Lege a evaziunii fiscale, in primul rand sa avem o definitie a evaziunii fiscale, pentru ca nu avem una in momentul de fata. Multi spun ca nu e nevoie de definitie, pentru ca ai Codul penal. Evaziunea fiscala, din punctul nostru de vedere, imbraca niste forme de manifestare complexe si vaste si este greu de demonstrat", a explicat Tudor.Potrivit acestuia, legislatia privind combaterea fraudei este insuficienta in acest moment, in raport cu nevoia de combatere."In acest moment, legislatia pe ceea ce inseamna combaterea fraudei si a evaziunii fiscale este insuficienta cu nevoia de combatere, asta pe langa faptul ca nu avem acces la un volum de informatii de natura sa nu ne incurce nici pe noi, nici pe contribuabili. Este o constatare care rezulta din actele de control", a precizat vicepresedintele ANAF.