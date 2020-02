PwC Romania: Cota unica, cea mai stabila masura din arealul fiscal

"De ce 15 ani de cota unica? Ei bine, pentru ca vorbim de 1 ianuarie 2005, anul introducerii cotei unice. De ce am ales ales aceasta tema pentru conferinta noastra? Credem ca aceasta cota unica reprezinta un punct de referinta in fiscalitatea din Romania si spun acest lucru din doua motive. In primul si in primul rand, cota unica a avut un impact benefic, major, asupra economiei romanesti inca de la inceput si a continuat si in zilele noastre. Al doilea motiv pentru titulatura conferintei noastre 15 ani de cota unica il reprezinta faptul ca este poate cea mai stabila, sa spun, masura din arealul fiscal si care a rezistat extrem de bine, mai ales ca in mediul fiscal din Romania vorbim foarte mult de o instabilitate sau o incertitudine", a spus Daniel Anghel, la "Conferinta Anuala de Taxe".Potrivit lui Daniel Anghel, cei 15 ani de la introducerea cotei unice au fost si 15 ani de schimbari din perspectiva fiscala."Doar daca ne referim la Codul Fiscal, de exemplu, vorbim de mai bine de 218 acte principale de modificare a Codului Fiscal in acesti 15 ani inca de la prima publicare. Unele dintre modificari, evident, au fost de bun augur si as enumera aici regimul pentru holding-uri, introducerea contributiilor in codul fiscal sau, de ce nu, reducerea cotei de TVA pentru alimente si food. Dar, din pacate, foarte multe dintre acestea au fost si au avut un caracter negativ. Multitudinea, frecventa schimbarilor, termenul scurt in care au fost adoptate nu au facut altceva decat sa induca un climat fiscal instabil", a afirmat Daniel Anghel.El a mentionat ca nu si-a propus sa faca un sumar complet al acestor modificari, dar ca vrea sa transmita mesajul ca de la introducerea cotei unice a vazut masuri punctuale dar nu o viziune de ansamblu care sa ia calcul o crestere sustenabila a economiei si o echilibrare a balantei si echilibrului bugetar."Speram ca anul de gratie 2020 sa ne aduca mai multa lumina din perspectiva acestei sustenabilitati economice, masurilor fiscale care pot influenta aceasta crestere economica si, nu in ultimul rand, pot influenta in mod pozitiv si echilibra balanta bugetara", a subliniat Daniel Anghel.