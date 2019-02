Anghel (PwC): Sapte din zece companii vor abrogarea Ordonantei 114, iar jumatate intentioneaza sa sesizeze CE

"Romania si companiile din Romania au aflat pe 29 decembrie, cu mult dupa aprobarea bugetelor si a planurilor pe care si le-au facut pe 2019, ca au de platit niste contributii si niste taxe suplimentare. Evident, ma intreb ce au facut liderii acestor companii de Revelion. Sunt inca multe intrebari ramase fara raspuns, multe ingrijorari si multe nemultumiri...Ce vreau sa va prezint sunt date extrase dintr-un sondaj PwC printre aceste companii care cred eu ca prezinta foarte bine dezavantajele pe care le-a adus aceasta ordonanta. Iata sectorul financiar, vorbim de 82% care considera aceasta taxa nejustificata. Telecomunicatii, vedem ca taxele de monitorizare au crescut semnificativ. Vedem ca in zona companiilor din energie profitabilitatea va suferi. Vedem ca 70% dintre companiile respondente apreciaza ca aceasta ordonanta ar trebui abrogata in intregime si 52% dintre companiile respondente intentioneaza sa sesizeze Comisia Europeana si instantele locale pentru ca sunt masuri care contravin legislatiei europene", a spus Daniel Anghel, intr-o conferinta de specialitate.Potrivit lui Dan Dascalu, partener D&B David si Baias, casa de avocatura corespondenta PwC Romania, orice persoana fizica sau juridica din Romania poate sesiza Comisia Europeana si, daca se constata ca exista riscul ca legislatia nationala sa incalce legislatia europeana, se poate declansa procedura de pre-infringement, dupa care se va decide daca trebuie derulata procedura de infringement. Cel mai devreme am putea asista la un efect al unei asemenea plangeri peste sase luni, a spus acesta.De asemenea, Manuela Guia, partener D&B David si Baias, a declarat, pentru AGERPRES, ca OUG 114 incalca Tratatul in cinci articole diferite, 5 directive europene, un cod al comunicatiilor electronice, o lege nationala si Constitutia in 5 articole diferite."Din punctul meu de vedere, in sectorul comunicatiilor s-au produs cele mai grave erori. Acestea, in conditiile in care exista si directive foarte explicite care practic traseaza foarte clar liniile in care statul are voie sa actioneze si au depasit acele linii si pentru ca exista si o jurisprudenta. Se pare ca si alte state au incercat sa faca acelasi lucru insa Curtea Europeana de Justitie, prin 2010, 2011, 2012, 2013, le-a spus ca nu e voie. Noi suntem in 2019 si facem aceleasi erori", a subliniat Manuela Guia.