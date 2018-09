PwC: Cine nu se conformeaza tintelor de reciclare risca amenzi usturatoare

Potrivit unui comunicat al companiei de consultanta, remis, vineri, AGERPRES, reprezentantii Fondului de Mediu si cei ai mediului de afaceri au fost adusi la aceeasi masa in cadrul conferintei Reciclarea deseurilor - punct si de la capat, organizata de PwC.Discutiile au vizat cele mai recente modificari aduse in domeniul gestionarii deseurilor prin Ordonanta de Urgenta 74/2018, care transpune in legislatia romaneasca mecanismul larg al economiei circulare care trebuie implementat si in Romania cu ajutorul unui set de instrumente si modele adoptate si in alte state membre, cum ar fi: "plateste pentru cat arunci", "raspunderea extinsa a producatorului" si "contributia pentru economia circulara".Una dintre principalele modificari vizate de OUG 74/2018 este reprezentata de obligatiile autoritatilor publice locale care, prin parghiile pe care le au la dispozitie, vor trebui sa asigure colectarea selectiva a deseurilor municipale, cel putin pe fractiile recuperabile din deseurile municipale, si anume hartie, plastic, metal si sticla.'Pentru o implementare corecta a normelor de aplicare ale OUG 74/2018 este nevoie de o campanie de informare si constientizare. Dar aceasta, la randul ei, are succes atunci cand exista o infrastructura care sa permita, din punct de vedere tehnic, implementarea normelor. In ceea ce priveste elaborarea normelor metodologice, in termen de aproximativ doua saptamani, acestea vor intra in dezbatere publica. De asemenea, criteriile de licentiere pentru organizatiile care vor prelua raspunderea extinsa a producatorilor vor putea fi adoptate in luna noiembrie, cel mai devreme", a declarat, Cornel Brezuica, presedintele Administratiei Fondului de Mediu, prezent la discutii.In ceea ce priveste digitalizarea AFM, intr-un termen de trei saptamani - o luna, institutia va lansa un serviciu electronic care va permite depunerea declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru Mediu electronic si facilitarea interactiunii dintre autoritate si contribuabili, a adaugat el.La randul sau, Daniel Anghel, seful Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica din cadrul PwC Romania, a apreciat ca noul cadru legal de reglementare a colectarii si reciclarii deseurilor de ambalaje aduce schimbari semnificative in ceea ce priveste modalitatea in care mediul de afaceri va putea sa isi indeplineasca obiectivele anuale de reciclare/valorificare a acestor deseuri."Obligatiile producatorilor de bunuri ambalate vor fi mai greu de indeplinit, in sensul in care obiectivele anuale de reciclare/valorificare a deseurilor de ambalaje au valori semnificativ mai ridicate fata de cele actuale (de exemplu, procentul actual de reciclare/valorificare a deseurilor de ambalaj din lemn stabilit in prezent la 15%, va inregistra o crestere de 50%, iar obiectivul global de valorificare creste de la 60% la 65% de la 1 ianuarie 2019) . Astfel, exista riscul ca multi operatori economici sa nu se poata conforma tintelor de reciclare prin nici unul dintre cele doua mecanisme propuse (individual pe baza propriilor deseuri de ambalaje sau prin OTR) si sa prefere plata directa a penalitatii de 2 lei/kg catre AFM", a sustinut Anghel.Potrivit acestuia, producatorii de bunuri ambalate se vor confrunta, inevitabil, cu costuri mai ridicate pentru alocarea resurselor umane si tehnice pentru adaptarea si reorganizarea sistemelor interne si a procedurilor de gestionare a deseurilor de ambalaje.In practica, operatorii economici care comercializeaza cu amanuntul produse ambalate in ambalaje primare reutilizabile vor trebui, de asemenea, sa aloce costuri si resurse operationale pentru a implementa sistemul de garantie-returnare si pentru a organiza sistemele de colectare si preluare a ambalajelor returnabile de la consumatorii finali.La randul lor, organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorilor (fostele OTR) se vor supune unor criterii stricte de licentiere care, printre altele, stabilesc ca OTR-urile vor avea responsabilitatea de a prelua obligatiile pentru toti producatorii care le solicita acest lucru si pentru toate cantitatile si tipurile de ambalaje pentru care acestia sunt responsabili."Pana la 1 ianuarie 2019 nu mai este mult si, pentru a face fata tuturor acestor provocari, este foarte important sa se inteleaga pe deplin modul in care aceste modificari influenteaza mediul de afaceri', a mai spus oficialul PwC.