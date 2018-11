PwC: Romania este printre performerii Europei Centrale si de Est privind usurinta platii taxelor

Fata de anul trecut Romania a pierdut, totusi, 7 pozitii.In Raportul PwC Paying Taxes, care masoara usurinta cu care o companie medie isi poate plati taxele si impozitele, Romania se claseaza inaintea altor tari din Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste usurinta cu care companiile isi pot plati taxele, devansand Bulgaria (locul 92), Ungaria (locul 86) si Polonia (locul 69), insa in urma performerilor regionali - tarile Baltice (Letonia - locul 13, Estonia - 14, Lituania - 18).In privinta numarului platilor de impozite si taxe, o companie de talie medie din Romania trebuie sa efectueze 14 plati anual, similar cu situatia de anul trecut. Statele baltice, impreuna cu Polonia sunt printre cele mai eficiente din acest punct de vedere. Media globala este de 24 - similara cu anul trecut.Potrivit PwC, in clasamentul din acest an, rata totala de impozitare in Romania este de 40%, printre cele mai mici la nivel regional, in linie cu media globala de 40,4%. Rata totala de impozitare masoara ponderea taxelor si contributiilor suportate de catre o firma ca procent din profit.Clasarea tarilor din regiune este, in linii mari, similara cu cea de anul trecut. Se observa, insa, deteriorarea pozitiei Poloniei, care a coborat 18 locuri fata de anul trecut, ca urmare a cresterii numarului de raportari fiscale. De cealalta parte, Ungaria a avut o imbunatatire a pozitiei in clasament, urcand 7 locuri, pana pe locul 86. Desi a recuperat considerabil, Ungaria este inca departe de pozitia 77, pe care o ocupa acum doi ani, precizeaza autorii raportului."Pozitionarea Romaniei in prima treime a clasamentului global este un rezultat pozitiv, daca o privim individual. Daca analizam in totalitate climatul economic in care Romania evolueaza, devine foarte clar ca este nevoie ca autoritatile fiscale sa continue investitiile in infrastructura fiscala si in tehnologie. Cu cat gradul de informatizare si tehnologizare al autoritatii fiscale este mai ridicat, cu atat pozitia in clasament va fi mai buna. Si asta se vede foarte bine la tarile Baltice, care ocupa pozitii fruntase in clasament. Noile tehnologii de raportare financiara pot eficientiza procesele interne ale autoritatilor fiscale, inclusiv mecanismele de control si verificare fiind, in acelasi timp, si in folosul contribuabililor", spune Daniel Anghel, liderul Departamentului de consultanta fiscala si juridica, PwC Romania.Clasamentul pentru editia 2019 a Paying Taxes se bazeaza pe analiza indicatorilor fiscali valabili pentru anul 2017 si ia in calcul numarul platilor realizate de o firma medie pentru a-si indeplini obligatiile fiscale, orele necesare conformarii cu legislatia fiscala si rata totala de impozitare, adica ponderea impozitelor, taxelor si contributiilor suportate de o firma ca procent din profituri.Raportul Paying Taxes, realizat de PwC impreuna cu Banca Mondiala, arata ca rezultatele medii globale in ceea ce priveste conformarea companiilor din punct de vedere fiscal sunt aproape neschimbate fata de editia de anul trecut in ceea ce priveste patru parametri cheie: timpul de conformare (237 de ore), numarul de plati (23,8), rata totala a taxelor si contributiilor sau TTCR (40,4%) si indexul post- declarare (59,6 puncte din 100).Documentul face parte din Raportul Doing Business elaborat de Banca Mondiala.PwC este o retea de firme prezenta in 158 de tari cu mai mult de 236.000 de specialisti dedicati oferirii de servicii de calitate de audit, consultanta fiscala si consultanta pentru afaceri.