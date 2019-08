PwC Romania: In acest an au fost deja emise 18 acte normative cu impact fiscal. In Bulgaria, doar unul si bun

In comparatie,care a dus la o imbunatatire evidenta a nivelului de colectare."Propunerile de modificare a legislatiei fiscale apar in contextul discutiilor despre situatia bugetara generata de deficitul de aproape 2% din PIB inregistrat la jumatatea anului.Ingrijorarile sunt cauzate mai ales de ponderea mica a veniturilor fiscale in PIB, care a coborat la 26,8% in 2018, conform Eurostat.Comparativ, Bulgaria care are o structura a economiei, precum si cote de impozitare similare cu ale Romaniei, a avut venituri fiscale de 29,5% din PIB anul trecut. Insa, Bulgaria a finalizat o reforma a administratiei fiscale care a dus la o imbunatatire evidenta a nivelului de colectare.In schimb, Romania a recurs foarte frecvent la modificari legislative. Din pacate, efectele au fost sub cele scontate si au generat impredictibilitate. De la primul Cod fiscal, din 2004, au fost adoptate 209 acte normative de modificare a acestuia care au insemnat mii de articole schimbate. In 2018, au fost emise 22 de acte normative, iar in acest an sunt deja 18 acte normative cu impact fiscal, fiecare cuprinzand zeci de modificari", a spus Daniel Anghel.Potrivit acestuia, recent, Ministerul de Finante a lansat alte opt acte normative cu efecte in fiscalitate, iar "din fericire, multe dintre propunerile actuale sunt benefice si raspund cerintelor mediului de afaceri, altele sunt perfectibile".Cele mai importante cinci modificari ale Codului fiscal si ale Codului de procedura fiscala vizeaza: consolidarea fiscala, modificarea termenului de depunere a declaratiei unice, transferul activitatii de solutionare a contestatiilor de la ANAF la MFP, procedura penala care tine in loc inspectia fiscala, reexaminarea deciziei de solutionare.In ceea ce priveste consolidarea fiscala, Daniel Anghel considera ca este o masura benefica, solicitata de mediul de afaceri, care a si lucrat intens alaturi de Ministerul de Finante pentru intocmirea legislatiei si va reprezenta un avantaj de cash-flow pentru companiile din Romania.Masura de modificare a termenului de depunere a declaratiei unice a fost solicitata de mediul de afaceri pentru a exista un termen rezonabil in care contribuabilii sa isi poata obtine documentele justificative pentru completarea declaratiei unice.Referitor la transferul activitatii de solutionare a contestatiilor de la ANAF la MFP, Daniel Anghel considera ca este o alta masura dorita de mediul de afaceri. Practic, in urma inspectiei fiscale, obligatia solutionarii revenea unui alt departament din cadrul aceleasi institutii - ANAF. Prin aceasta modificare, solutionarea devine un proces autonom si mai obiectiv.De asemenea, el a explicat ca inspectia fiscala se suspenda pana la finalizarea procedurilor penale derulate in legatura cu tranzactiile controlate. Conform noului proiect, nu vor mai fi emise decizii de impunere si, prin urmare, contribuabilii nu vor ramane ca in prezent cu sumele platite o perioada lunga de timp.In ceea ce priveste reexaminarea deciziei de solutionare, el a afirmat ca pentru prima data organul fiscal isi poate retrage propria decizie de solutionare la cererea contribuabilului, daca apare un precedent pozitiv (o decizie contrara emisa de CJUE, Comisia centrala fiscala, Inalta Curte de Casatie si Justitie).In acelasi timp, ANAF a publicat un plan de masuri cu cinci obiective care vizeaza simplificarea procedurilor de administrare si cresterea gradului de conformare voluntara a contribuabililor care reprezinta un pas inainte pentru adaptarea la tendintele recente in administrarea fiscala la nivel global.Totodata, Andreea Mitirita, partener PwC Romania, a declarat ca propunerea de consolidare fiscala vine in completarea unui pachet integrat de legislatie specifica grupurilor de societati."Practic, facem un al doilea pas important dupa ce, in 2014, au fost introduse scutirile de impozit pe castigurile de capital si pe dividende, in anumite conditii de detinere a actiunilor, in cadrul grupului. Datorita consolidarii fiscale, pierderile si profiturile societatilor care formeaza grupul se vor cumula, iar impozitul se va aplica asupra diferentei pozitive dintre acestea. In acest mod, grupurile vor avea posibilitatea sa isi recupereze pierderile fiscale in timp real. Criteriile pentru aplicarea consolidarii fiscale pe care trebuie sa le indeplineasca grupul sunt, insa, destul de restrictive. De exemplu, daca din grup fac parte societati supuse impozitului specific sau impozitului pe microintreprinderi, grupul nu va avea optiunea consolidarii, desi aceste regimuri fiscale sunt obligatorii in virtutea legii", a spus Andreea Mitirita.Ea a afirmat ca, fata de varianta publicata, mediul de afaceri a mai propus ca pierderile reportate anterior intrarii in grup sa fie preluate, pentru a imbunatati pozitia de numerar la nivelul grupului. Daca nu va fi acceptata in forma finala, va trebui ca pierderile anterioare sa fie inghetate pana la momentul iesirii din grup si utilizate ulterior.De asemenea, a propus eliminarea integrala a regulilor de preturi de transfer pentru tranzactiile efectuate intre membrii grupului, insa autoritatile au avut, la randul lor, argumente rezonabile in sustinerea necesitatii documentarii acestor tranzactii. Proiectul face trimitere si la regulile anti-abuz care sunt necesare pentru evita implementarea acestei facilitati cu rea credinta.