Autoritatile din Iasi au in plan scoaterea din uz a 25.000 de "rable" pentru reducerea cu 25% a poluarii

Conform proiectului intitulat "Initiativa-pilot pentru o guvernanta locala integrata de mediu", aflat la stadiul de "Nota conceptuala" si in dezbatere publica pe site-ul Primariei Iasi, banii obtinuti din valorificarea autovehiculelor scoase din uz si rascumparate ca urmare a acordarii voucherelor, vor crea cadrul suport pentru finantarea activitatilor conexe ale proiectului (managementul implementarii, publicitatea proiectului, aplicarea masurilor pentru promovarea transportului public si alternativ la cel auto privat, transfer de know-how catre stakeholderii interesati etc.).Prin intermediul proiectului se propune achizitionarea/rascumpararea de la posesorii eligibili, contra unui voucher de 500 euro (echivalent in lei) a autovehiculelor vechi, poluante, dar fara ca acestia sa fie obligati sa achizitioneze un alt autovehicul nou.Scopul initiatorilor este acela de reducere a poluarii aerului in Iasi cu aproximativ 25%, prin scoaterea din circulatie a circa 25.000 de autovehicule vechi, inmatriculate si inregistrate fiscal de cel putin un an in Municipiul Iasi, scoase din circulatie, casate, reciclate si valorificate. De asemenea, este vizata decongestionarea traficului rutier privat din oras, precum si cel inspre sau dinspre Zona Metropolitana.In acelasi timp, se doreste crearea unei alternative prin dezvoltarea transportului public local si metropolitan de calatori cu mijloace de transport electrice si/sau cu norme de poluare cat mai scazute.Bugetul total al proiectului este estimat la 12,5 milioane de euro (25.000 vouchere x 500 euro/voucher), iar perioada de implementare este preconizata a se intinde pe doi ani, in perioada 2020 - 2021."Ca element de noutate in cofinantarea unor proiecte de factura europeana, in urma valorificarii autovehiculelor scoase din circulatie si pentru care vor fi acordate voucherele care fac obiectul acestui proiect, in cuantumul sumei obtinute de aproximativ de 500.000 euro, vor fi derulate activitatile secundare, conexe cu privire la implementarea proiectului (salarii pentru membrii grupului de lucru, consultanta si asistenta tehnica in vederea realizarii si aplicarii planurilor, mecanismelor si instrumentelor de lucru, publicitate, elaborare materiale promotionale si realizare campanii publicitare, costuri administrative, costuri parteneriale, de audit etc.) ", se mentioneaza in proiectul citat.Initiativa autoritatilor din Iasi vine pe fondul problemelor cauzate de poluarea aerului provenita din depasirea indicatorului PM10 (pulberi in suspensie), alaturi de poluarea fonica pe marile bulevarde, generata de traficul rutier si de congestia din trafic, care la randul ei genereaza un nivel crescut al emisiilor de CO2.Reteaua de monitorizare a calitatii aerului din Zona Metropolitana Iasi este formata din sase statii automate amplasate in zone reprezentative pentru tipurile de statii existente. Cele sase statii sunt dotate cu analizoare automate care masoara continuu concentratiile in aerul inconjurator ale urmatorilor poluanti: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO2, NOX), monoxid de carbon (CO), benzen (C6H6), Ozon (O3), particule in suspensie (PM10 si PM2,5).O alta initiativa a autoritatilor din Iasi se refera la un proiect de Hotarare a Consiliului Local, aflat in dezbatere publica, prin care se are in plan restrictionarea circulatiei autovehiculelor cu norma de poluare Euro3 - nonEuro.Astfel, la articolul 1 al documentului se precizeaza ca "incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari, se interzice utilizarea autovehiculelor inregistrate sub categoria Euro 3 inclusiv si non-Euro, pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Iasi, in intervalul orar 6:00 - 22:00". De asemenea, de la 1 ianuarie 2021, interdictiile vor fi valabile pentru autovehiculele Euro 4, inclusiv, iar din 1 ianuarie 2023, pentru cele categoria Euro 5, inclusiv.Proiectul de Hotarare noteaza ca de la aceste prevederi vor fi exceptate: autovehiculele indreptatite sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase, autovehiculele care efectueaza transport public local, ambulantele, autovehiculele care transporta alimente, respectiv autovehiculele de depanare sau de transport, vehicule care au girofaruri galbene, autovehiculele militare, autovehiculele care transporta persoane cu handicap locomotor si autospecialele televiziunilor acreditate.Intr-un raport publicat, recent, de AirVisual, in clasamentul celor mai poluate orase din Romania, Iasi se afla pe primul loc, urmat de Cluj, Brasov si Bucuresti. In Iasi, concentratia medie de particule in suspensie (PM 2.5) a fost de 27 de micrograme/mc. Cele mai putin poluate orase din Romania sunt: Constanta, Braila, Galati si Valeni.Ambele initiative ale autoritatilor locale din Municipiul Iasi sunt catalogate ca fiind foarte bune de catre producatorii si importatorii de autoturisme (APIA), care nu mai departe de luna februarie a acestui an propuneau, prin intermediul unui document publicat pe propria pagina de internet, ca in Bucuresti sa fie introdusa o taxa municipala de poluare, aplicarea unei taxe de congestie, precum si crearea unui Fond pentru Aer Curat din care sa fie finantate proiecte menite sa reduca nivelul de poluare.In conditiile in care un recent sondaj realizat in mai multe state membre ale Uniunii Europene (UE) arata ca doua treimi dintre cetatenii acestor tari sustin restrictionarea accesului in centrul oraselor a autovehiculelor cu emisii poluante ridicate (sub Euro 6), APIA propune realizarea unui sondaj similar si in randul bucurestenilor pentru a vedea daca este sustinuta o asemenea initiativa.Comisia Europeana a anuntat, pe data de 17 mai 2018, ca a decis sa trimita Franta, Germania, Ungaria Italia, Romania si Marea Britanie in fata Curtii de Justitie a UE (CJUE) pentru nerespectarea valorilor-limita convenite pentru calitatea aerului si pentru neadoptarea masurilor corespunzatoare pentru a scurta cat mai mult posibil perioadele de depasire a acestor valori.